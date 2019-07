Sevastova ar atspēlēšanos izšķirošajā setā sasniedz ceturtdaļfinālu Jūrmalā

Atslēgvārdi sevastova anastasija | teniss

Jūrmalā notiekošajā WTA "International" sērijas turnīrā ar pirmo numuru izsētā Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 11.) trešdienas vakarā 2. kārtas mačā ar rezultātu 6:7(3), 6:2, 6:4 uzvarēja slovēnieti Dalilu Jakupoviču (WTA 147.). Sevastova pēdējā setā bija iedzinējos ar breiku, no 3:4 uzvarot trīs geimos pēc kārtas.

Abas tenisistes 1. setā līdz taibreikam nenosargāja būtisku pārsvaru. Jakupoviča divreiz bija vadībā ar breiku (2:0 un 4:1), bet Sevastova pie 5:4 neizservēja setu, nesekmīgajā geimā neizmantojot trīs setbumbas. Pirmās divas palaistas vējā kļūdu dēļ, pa reizei trāpot autā un tīklā. Jakupoviča trešās setbumbas izspēlē uzbruka Sevastovas otrajai servei, īstu izspēli pabeidzot ar precīzu uzbrukuma noslēgumu pie tīkla.

Šajā geimā jau atspēlējusi vienu breikbumbu, Sevastova ar otro galā netika, kad ar "backhand" uzbrukumu bumbiņu raidīja autā. Abas tenisistes no 5:5 vienreiz "sausā" uzvarēja serves geimā. Sevastova taibreikā ieguva tikai vienu punktu uzņemšanā, to sākot ar sekmīgu pretuzbrukumu. Pēc tam savas serves izspēlē "backhand" auts. Viņa no 1:0 zaudēja trīs izspēlēs pēc kārtas un neatguvās, setu pabeidzot ar "volley" sitienu tīklā pie 3:6, kad pretiniece izmisīgi aizsargājās.

Sevastovai 2. setā sākumā lielas problēmas serves geimos. Viņa pirmajā geimā uzvarēja no 15:40, kad Jakupovičai abu breikbumbu izspēlēs "backhand" kļūdas, sitot autā un tīklā. Laba pirmā serve Sevastovai trešajā geimā atspēlēja vienu breikbumbu. Anastasija ar grūtībām tika līdz 2:1, tobrīd sagaidot Jakupovičas izslēgšanos. Dalila ceturtajā geimā ar trim kļūdām palīdzēja Sevastovai iegūt breiku, Latvijas tenisistei drīz esot priekšā ar 4:1. Viņai vēl viens breiks izdevās arī pie 5:2, iegūstot tiesības izšķirošajā setā servēt pirmajai.

Arī 3. setā pirmais breiks notika ceturtajā geimā. Līdz tam bija trīs "sausie" serves geimi pēc kārtas. Jakupovičai nesekmīga otrā servēšana, pieļaujot divas nepiespiestās kļūdas un divreiz nokavējot aizsardzībā pēc Sevastovas sitieniem. Sevastova izvirzījās vadībā ar 3:1, bet pēc tam zaudēja trīs geimos pēc kārtas, no kuriem divi bija ar savu servi. Sevastova piektajā geimā no 15:40 atspēlēja pirmo breikbumbu, bet otro nenovērsa, jo negaidīja pretinieces izpildītu "slaisu".

Jakupoviča ar "sauso" servēšanu panāca izlīdzinājumu 3:3. Sevastova septītajā geimā no 0:40 atspēlēja pirmās divas breikbumbas, bet ar trešo galā netika, kad pēc spēcīga pretinieces uzbrukuma piespiedu kārtā izsita autā. Jakupoviča izvirzījās vadībā ar breiku, taču turpinājumā neuzvarēja nevienā geimā. Slovēnijas tenisisti ar rupju kļūdu salauza tiesnesis, pieņemot Sevastovai labvēlīgu lēmumu, kas tobrīd dominējušo Jakupoviču izsita no sliedēm.

Jakupoviča pie 4:3, 30:30 ar diagonālo "forehand" bumbiņu trāpīja uz sānu līnijas, kad Sevastova bija tālu aiz gala līnijas, nespējot bumbiņu atsist pāri tīklam. Līnijtiesnesis nosauca autu, bet galvenais tiesnesis laboja kolēģa kļūdu, bet pats izcēlās ar savu kļūdu. Gan "dzīvajā", gan atkārtojumā bija skaidri redzams, ka bezspēcīgā pozīcijā esošā Sevastova bumbiņu nebūtu spējusi atsist pāri tīklam, ja izspēle netiktu pārtraukta. Tiesnesis lika pārspēlēt šo izspēli, par ko Jakupoviča protestēja, taču bez panākumiem. Viņa no šīs netaisnības nespēja atgūties.

Jakupovičas noskaņojumu vēl vairāk sabojāja nākamā epizode – Sevastova viņas servi atsita tik veiksmīgi, ka bumbiņa skāru tīklu, nokrītot Jakupovičas laukuma pusē. Sevastova ieguva breikbumbu, bet izsita autā. Viņa turpinājumā neizmantoja vēl trīs breikbumbas, bet ar ceturto beidzot ieguva breiku, kad Jakupovičai "slaiss" tīklā. Sevastovai tūlīt ātrs serves geims – 5:4. Jakupoviča 10. geimu sāka ar divām kļūdām, no 0:30 izcēlās ar trim neatvairāmiem uzbrukumiem, bet no 40:30 trīs reizes pēc kārtas izsita autā, un Sevastova varēja doties uz ceturtdaļfinālu.