Sevastova ar otro vieglo uzvaru atkārto savu labāko rezultātu Parīzē

Atslēgvārdi teniss | anastasija sevastova

Anastasija Sevastova (WTA 12.) "French Open" otrās kārtas mačā ar 6:2, 6:4 uzvarēja Luksemburgas spēcīgāko tenisisti Mendiju Minellu (WTA 100.) un otro reizi karjerā iekļuva māla seguma prestižākā turnīra trešajā posmā.

Sevastovai izdevās perfekts sākums, jau pirmajā geimā dabūjot breiku. Minella ar pirmo servi atspēlēja divas breikbumbas, bet pēc tam otro reizi geimā netika bumbiņai klāt pēc Sevastovas saīsinātā sitiena un trešās breikbumbas izspēlē no neliela attāluma iesita tīklā ar "forehand". Anastasijai pirmajā serves geimā pēc diviem nesekmīgiem izgājieniem pie tīkla un "forehand" auta 0:40 deficīts. Minella pirmās breikbumbas izspēlē bumbiņu ietrieca tīklā pēc Sevastovas otrās serves, bet pārējās divas breikbumbas Sevastova atspēlēja ar "forehand" uzbrukumu un eisu, drīz tiekot vadībā ar 2:0.

Septītajā geimā tuvu serves geima izglābšanai no 0:40 pozīcijas bija Minella, taču viņa paveica tikai divas trešdaļas no misijas. Minellai bija lieliska iespēja atspēlēt arī trešo breikbumbu, taču tas nenotika, jo viņa izsita autā "smešu". Sevastovai pie 5:2 izservēja setu, pēdējā geimā esot spiesta atspēlēt vienu breikbumbu. Tas izdarīts ar "backhand" sitienu dziļumā. Sevastova pēc nesekmīga "forehand" sitiena mēģinājuma pirmās mačbumbas izspēlē (auts) no labās puses precīzi sita otrajā mačbumbā, izceļoties ar diagonālo apvedošo sitienu.

Otrais sets sākās tāpat kā pirmais – ar Sevastovas breiku. Viņa ar pretuzbrukumiem ieguva breikbumbu, Minellai atkal seta pirmā geima beigās "forehand" kļūda. Ieguvusi seta un breika pārsvaru, Anastasija mača turpinājumā koncentrējās savas serves geimiem, bet uzņemšanā brīžiem spēlēja sasteigti. Viņa arī šoreiz vēl vienu breikbumbu ieguva septītajā geimā, taču šoreiz nospēlēja neprecīzi, izsitot autā ar "backhand slice". Sevastovai pret savu iepriekšējo divu "French Open" turnīru pārinieci 2. setā ar servi gāja ļoti gludi, zaudējot tikai četrās izspēlēs. Tik komfortabls teniss ļāva setā uzvarēt, pateicoties jau pirmajā geimā iegūtajam breikam.