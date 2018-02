Sevastova Dubaijā ar divām mačbumbām zaudē Makarovai

Atslēgvārdi teniss | anastasija sevastova

Anastasija Sevastova (WTA 16.) arī ar trešo mēģinājumu nespēja pieveikt Krievijas tenisisti Jekaterinu Makarovu (WTA 37.), viņai Dubaijas "Premier 700" turnīra 1. kārtas mačā zaudējot ar rezultātu 6:3, 6:7(9), 3:6. Anastasijai 2. setā bija divas mačbumbas, ieskaitot vienu ar savu servi taibreikā.

Sevastova 1. setā ar servi zaudēja tikai piecus punktus un pretiniecei breikbumbas nepiedāvāja. Lai arī Makarovai laba servēšana, zaudējot tikai deviņus punktus, Sevastova vienu breikbumbu dabūja sestajā geimā, kad svarīgā punkta izspēlē izcēlās ar retu uzbrukumu, neatvairāmi trāpot ar diagonālo "forehand".

Kopš vieglās uzvaras 1. setā Sevastovai mača turpinājumā klājās daudz grūtāk, jo vairāk nācās spēlēt ar otro servi, ar kuru problēmu netrūka gan dubultkļūdu, gan pretinieces uzbrukumu izskatā. Sevastova šodien izcēlās ar 14 eisiem, taču arī sakrāja 9 dubultkļūdas un pēdējos divos setos ar otro servi ieguva tikai 17 no 52 punktiem.

Kad 2. seta trešais geims beidzās ar Makarovas sistās bumbiņas lidojumu tribīnē, Sevastova ieguva seta un breika pārsvaru. Anastasija nākamajā geimā sakrāja trīs dubultkļūdas un nespēja apturēt dažus pretinieces uzbrukumus otrajai servei – 2:2. Makarova droši sāka piekto geimu, bet no 30:0 pamanījās atkal zaudēt, kas Sevastovai nozīmēja vēl vienu breiku.

Abas tenisistes turpinājumā vairākos geimos atspēlēja/neizmantoja daudz breikbumbu. Sevastova sestajā un astotajā geimā kopumā pārdzīvoja septiņas breikbumbas, nokļūstot vadībā ar 5:3, nevis rezultātam kļūstot 4:4. Savukārt Makarova trīs atspēlēja pie rezultāta 2:4, tobrīd nepieļaujot dubultbreika deficītu, bet vienu pie 3:5, kad Sevastovai breikbumba bija mačbumbas vērtībā. Katjai svarīgajā brīdī izdevās trāpīt labu servi.

Sevastovai tūlīt gan bija iespēja uzvaru mačā nodrošināt ar savu servi, taču viņa nespēja izservēt maču. 10. geimā esot vadībā ar 5:4, 30:15, Anastasija trāpīja dubultkļūdu. Makarovai pēc tam spēcīgs "forehand" uzbrukums deva breikbumbu. Sekoja gara izspēle, kas beidzās ar Sevastovas sitienu tīklā piespiedu kārtā pēc vēl viena jaudīga Krievijas tenisistes uzbrukuma – 5:5.

Drīz sekojošajā taibreikā Sevastova atspēlēja trīs setbumbas pēc kārtas (3:6), pirmās divas novēršot ar savu servi, bet pēdējo atspēlējot uzņemšanā, kad Makarova otrās serves izspēlē nokavēja ar reaģēšanu pēc Sevastovas saīsinātā sitiena. Kad Makarova pie 6:6 iesita tīklā, Sevastova ieguva savu otro mačbumbu, turklāt tagad mačbumbas izspēlē viņai jāservē.

Anastasija netrāpīja pirmo servi, bet garā izspēlē pēc otrās serves nebija pietiekami drosmīga, tikai atsitot bumbiņu un gaidot pretinieces kļūdu. Makarova izveidoja pacietīgu uzbrukumu, to pabeidzot ar neatvairāmu diagonālo "backhand" sitienu – 7:7. Vairāk mačbumbu Sevastovai nebija, bet Makarova ilgajā taibreikā punktu spēja pielikt ar savu sesto setbumbu, kad viņai pie rezultāta 11:10 izdevās trāpīt tādu pirmo servi, pēc kuras Sevastova bumbiņu nespēja atsist laukuma robežās. Krievijas tenisiste iepriekšējā izspēlē kārtējo reizi sodīja vāju Anastasijas otro servi.

Makarova pirms pēdējā seta uz vairāk nekā piecām minūtēm pameta kortu, tikmēr Sevastova nedaudz patrenēja serves. Sevastovai pirmajā geimā pēc ilgās pauzes bija tikai 33% precizitāte pirmajai servei, bet ar otro viņa spēja iegūt tikai vienu no četriem punktiem. Makarova startēja ar breiku, kas tūlīt tika nostiprināts – 0:2.

Sevastova atbildēja ar trīs pēc kārtas uzvarētu geimu sēriju, uz brīdi pārņemot vadību (3:2), bet pēc tam finišēja ar četru zaudētu geimu sēriju. Anastasija septītajā geimā diktēja spēli, bet divreiz kļūdījās ar "dropšotiem", radot sev lielu problēmu 0:40 deficīta izskatā. Pirmās divas breikbumbas izdevās atspēlēt ar neatvairītām servēm, bet trešajā breikbumbā tas neizdevās. Šoreiz bija gara izspēle, kurā ierasti pacietīgā Sevastova neizturēja un izšķīrās par "backhand" sitienu pa līniju, trāpot nedaudz autā,– 3:4.

Makarova pēc tam ar grūtībām noturēja servi (Sevastova tika līdz "vienādi"), bet mača pēdējā geimā izcēlās ar "sauso" breiku. Sevastovai sākumā divi sasteigti un neprecīzi uzbrukumi ar sitieniem tīklā un autā, kam sekoja divi neatvairāmi Makarovas sitieni, no kuriem otrais bija "forehand" pa līniju pēc Sevastovas pirmās serves mačbumbas izspēlē.

Sevastova Makarovai abās iepriekšējās spēlēs zaudēja itin pārliecinoši – 3:6, 2:6 pirms pusotra gada Ņūheivenā un 4:6, 2:6 pagājušā gada septembrī Uhaņā. Šodienas mačā Makarova ieradās sliktā formā, šogad vēl ne reizi nespējot uzvarēt divās cīņās pēc kārtas. Anastasijai tāpēc bija laba iespēja, taču tā netika izmantota, izlaižot no rokām uzvaru mačā, kurā bija ļoti tuvu panākumam sev šonedēļ ļoti svarīgajā turnīrā.

Sevastova pirms gada, kad Dubaijā notika "Premier 5" līmeņa turnīrs, sasniedza pusfinālu, ar to nopelnot 350 punktus. Šogad zaudējums jau 1. kārtā nozīmē iegūt tikai vienu punktu, kā rezultātā Anastasijai nākamajā nedēļā rangā būs vismaz četru pozīciju kritiens, bet neveiksmīgākajā gadījumā (atkarīgs no konkurentu rezultātiem) var nākties atvadīties no Top 20.

Sevastova šonedēļ Dubaijā vienspēļu turnīrā nopelnīja 15 867 dolāru prēmiju, bet dubultspēlēs starts vēl gaidāms, pirmoreiz WTA līmenī startējot kopā ar Aļonu Ostapenko.