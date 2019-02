Sevastova Dubaijā sāks pret Šjē

Atslēgvārdi teniss | anastasija sevastova

Anastasija Sevastova Dubaijas "Premier 5" turnīru sāks ar maču pret vienu no labākajām Āzijas tenisa skola pārstāvēm Sūveju Šjē (Taivāna), noskaidrojās sestdien notikušajā izlozē.

Kā tas pieņemts nepāra gados, Dubaijā notiks "Premier 5" līmeņa turnīrs (nevis "Premier 700"), čempionei dodot 900 reitinga punktus. Dubaijā spēlēs astoņas Top 10 spēlētājas – no pirmā desmitnieka nebūs tikai ASV pirmo divu numuru Slounas Stīvensas un Serēnas Viljamsas.

Tie ir nākamās nedēļas ranga dati, ņemot vērā Karolīnas Vozņacki izkrišanu no pirmā desmitnieka, kur viņas atstāto vietu pirmdien ieņems Viljamsa. Turnīru no 2. kārtas sāks Top 8 izsētās spēlētājas, bet abām mūsu tenisistēm jāstartē jau no pirmā posma. Pamatturnīrs sāksies jau svētdien.

Anastasija Sevastova (WTA 12.), kura izlikta ar 10. numuru, Dubaijā sakrājusi 6-4 bilanci, labāko rezultātu sasniedzot 2017. gadā, kad "Premier 5" turnīrā tika līdz pusfinālam, tur piekāpjoties Vozņacki. Savukārt pērn viņa "Premier 700" turnīrā cieta sāpīgu neveiksmi 1. kārtā, kad ar divām mačbumbām zaudēja Jekaterinai Makarovai.

Ranga 66. vietā esošā Krievijas tenisiste Sevastovas ceļā Dubaijā arī var būt šoreiz – abas var tikties 2. kārtā. Sevastovas pirmā pretiniece būs taivāniete Sūveja Šjē (WTA 31)., ar kuru viņa nav tikusies, bet Makarova sacentīsies ar baltkrievieti Aleksandru Sasnoviču (WTA 33.). Anastasijai pirmā izsētā pretiniece 3. kārtā var būt ar piekto numuru izliktā Andželika Kerbere (WTA 6.).