Sevastova Maskavā piekāpjas abos iepriekšējos mačos uzvarētajai Mladenovičai

Anastasija Sevastova (WTA 24.) ceturtdien nespēja pārvarēt 2. kārtas barjeru Maskavas "Premier 700" sērijas turnīrā, ar rezultātu 5:7, 6:3, 3:6 piekāpjoties Francijas tenisistei Kristinai Mladenovičai (WTA 45.). Pagaidām nav zināms, vai Sevastovai tas bija sezonas pēdējais mačs, jo viņai vēl ir cerības tikt uz "WTA Elite Trophy", kas ir pēc nozīmes otrais finālturnīrs.

Mačs sākās ar četru breiku sēriju, pārsvaru divreiz nespējot nosargāt Mladenovičai. Francijas tenisiste trešajam breikam tuvu bija septītajā geimā, kad kontrolēja breikbumbas izspēli, iegūstot vairākas uzbrukumu opcijas un izvēloties "dropšotu", kas netika tālāk par tīklu. Sevastova drīz tika priekšā ar 4:3, bet nākamajā geimā ieguva breikbumbu, kuru Mladenoviča atvairīja ar "forehand" sitienu pa kreiso līniju. Sevastovai pie 5:4 uzņemšanā bija četras setbumbas, nevienu nespējot izmantot.

Mladenoviča pirmo atspēlēja izgājienā pie tīkla, otrās setbumbas izspēlē Sevastovai kļūda ar "backhand", sitot pāri gala līnijai, bet pārējās divas setbumbas Kiki atvairīja ar "forehand" uzbrukumiem. Sevastova pēc notikušā zaudēja savā nākamajā serves geimā, tiesa, tas notika šādās situācijās netradicionālā veidā. Anastasija geimā zaudēja no 40:15 pārsvara. Mladenoviča realizēja trešo breikbumbu, ar "forehand" sitienu pa kreiso līniju rezultatīvu uzbrūkot Sevastovas otrajai servei. Francijas tenisiste pie 6:5 viegli izservēja setu.

Sevastova 2. seta pirmajā geimā ar servi spēja iegūt tikai vienu punktu, drīz esot iedzinējos ar setu un breiku – 0:2 un vēlāk 1:3. Skaitot no 1. seta pēdējā geima, Mladenovičai trīs serves geimos pēc kārtas bija zaudējusi tikai vienā izspēlē, bet 2. seta sestajā geimā zaudēja breika pārsvaru, kad divreiz kļūdījās pie tīkla. Viņa no 3:2 un 30:30 divās izspēlēs pēc kārtas tika klāt Sevastovas saīsinātajām bumbiņām ar pietiekami daudz laika labai atbildei, to nespējot atrast – sitiens autā deva breikbumbu, kuras izspēlē trāpījums tīklā. Sevastova Mladenovičas kļūdas izmantoja arī seta turpinājumā, setā no 1:3 uzvarot piecos geimos pēc kārtas.

Sevastovai lielas grūtības arī pēdējā seta ievadā. Mladenoviča otrajā geimā pie 15:30 no neliela attālumā vienkāršā situācijā iesita tīklā, kad aizsardzības pozīcijā bijusī Sevastova atradās pie tribīnes. Ja šajā geimā Sevastova no 15:40 deficīta izvairījās, tad aiznākamajā servēšanas reizē tas neizdevās – 1:2 un 15:40. Anastasijai sasteigts diagonālais "backhand", bumbiņu raidot kreisajā autā. Mladenovičai ātrs serves geims, pēc kura Sevastovai arvien nepatīkamāks deficīts – 1:4.

Sevastova sestajā geimā no 40:15 pārsvara iedeva Francijas tenisistei breikbumbu, taču to arī pati atspēlēja ar uzbrukumu piespiežot pretinieci izsist autā. Rezultāts drīz 1:5 vietā kļuva 2:4, Sevastovai vēl saglabājot cerības uz atspēlēšanos. Sevastova septītajā geimā uzņemšanā tika līdz "vienādi", bet breikbumbu aizsniegt nebija lemts. Tūlīt ātrs serves geims, panākot rezultātu 3:5 un liekot Mladenovičai servēt par uzvaru. Francijas tenisiste ar trim sekmīgiem izgājieniem pie tīkla ieguva trīskāršo mačbumbu. Sevastova atspēlēja tikai pirmo.

Sevastova Mladenovičai abos iepriekšējos mačos atdeva tikai trīs geimus, divreiz spēlējot uz māla seguma. Sevastova 2010. gadā ar 6:1, 6:2 uzvarēja Strasbūrā un 2018. gadā bija pārāka ar 6:3, 3:0 Romā. Mladenoviča pirmajā cīņā bija tikai 17 gadus veca, rangā esot 235. vietā un ar 1-4 bilanci WTA turnīros, bet otrajā mačā vāji spēlēja reiboņa dēļ.

Sevastova pērn Maskavā sasniedza pusfinālu, bet šoreiz zaudējums 2. kārtā nozīmē aizstāvēt tikai 55 no 185 punktiem. Viņa sezonas rangā ir 26. vietā, vēl saglabājot cerības tikt uz "WTA Elite Trophy", kur piedalījās iepriekšējos divos gados. Lai tas notiktu, no spēlēšanas finālturnīros – "WTA Finals" un "WTA Elite Trophy" – jāatsakās četrām par Sevastovu rangā augstāk esošām spēlētājām.