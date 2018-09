Sevastova neiegūst augusta WTA izlaušanās balvu

Atslēgvārdi sevastova anastasija | teniss

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova, kura aizkļuva līdz prestižā ASV atklātā čempionāta pusfinālam, nav ieguvusi augusta Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) izlaušanās balvu, kuru nopelnīja baltkrieviete Arina Sabaļenka.

Balvas ieguvēja tika noteikta līdzjutēju balsojumā, kas norisinājās WTA interneta mājas lapā.

Bez Sevastovas un Sabaļenkas uz šo balvu pretendēja arī čehiete Markēta Vondroušova, ukrainiete Ļesja Curenko un austrāliete Ešlija Bārtija.

Pasaules ranga 19.pozīcijā esošā Sevastova ASV atklātā čempionāta pusfinālu sasniedza pirmo reizi karjerā, ceļā uz to pārspējot divas TOP10 spēlētājas - Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas un iepriekšējā gada sacensību uzvarētāju Sloeinu Stīvensu no ASV. Savukārt pusfinālā liepājniece zaudēja titulētajai amerikānietei Serēnai Viljamsai.

Sabaļenka augustā izcīnīja pirmo WTA turnīru uzvarētājas titulu karjerā, triumfējot Ņūheivenas turnīrā, bet Ņujorkā tika līdz ceturtajai kārtai, kurā zaudēja nākamajai ASV atklātā čempionāta uzvarētājai Naomi Osakai no Japānas.

Curenko augustā pirmo reizi trīs gadu laikā uzvarēja kādu TOP5 spēlētāju, ASV čempionātā tiekot galā ar Karolīnu Vozņacku no Dānijas, pēc tam apstājoties astotdaļfinālā, bet Bārtija sasniedza pusfinālu turnīrā Monreālā, bet Ņujorkā zaudēja ceturtajā kārtā, kad gan ir viņas labākais sasniegums "Grand Slam" turnīros. Tikmēr Vondroušova pirmo reizi sasniedza "Grand Slam" turnīra ceturto kārtu, pa ceļam pārspējot ar 13.numuru izlikto Kiki Bertensu no Nīderlandes.

Savukārt par augusta labāko spēlētāju tika atzīta ASV atklātā čempionāta uzvarētāja Osaka.

Sevastova WTA izlaušanās balvai tika izvirzīta arī pērn jūnijā, taču tad pie atzinības netika, savukārt pagājušā gada maijā šo balvu ieguva Aļona Ostapenko, kura pirms tam bija kļuvusi par Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju.