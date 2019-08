Sevastova nespēj pieveikt kvalifikācijā zaudējušo Džanu

Atslēgvārdi teniss | anastasija sevastova

Ļoti nepatīkamu zaudējumu Toronto notiekošā "Premier 5" sērijas turnīra 1. kārtā piedzīvoja Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova (WTA 11.), kura ar rezultātu 6:7(5), 2:6 piekāpās trīs reizes pēc kārtas uzvarētajai ķīnietei Šuajai Džanai (WTA 35.). Āzijas sportiste pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja pēc izstāšanās kvalifikācijā.

Sevastovai sākotnēji tika izlozēta ranga 34. vietā esošā Ukrainas tenisiste Ļesja Curenko, kura Kanādā tomēr nolēma nespēlēt labā elkoņa savainojuma dēļ. Viņai šī problēma bija jau pagājušajā nedēļa Vašingtonas turnīrā. Anastasija savainotās Curenko vietā dabūja laimīgo zaudētāju, turklāt tādu, kura kvalifikācijā nevis vienkārši zaudēja, bet maču pārtrauca savainojuma dēļ.

Džana kvalifikācijas 2. kārtā jeb finālā ar 6:7(2), 1:1 zaudēja Anastasijai Potapovai, izstājoties kakla savainojuma dēļ. Noteikumi neaizliedz vēlāk spēlēt pamatturnīrā, ja rodas tāda iespēja. Džana pēc divu dienu ilgas atpūtas jutās labāk, tiesa, mača laikā ar grimasēm lika noprast, ka kakls arvien rada diskomfortu.

Sevastova jau pirmajā geimā dabūja breiku, kad Džana atspēlēja divas breikbumbas, bet ar trešo galā netika, bumbiņu raidot autā ar "forehand". Nākamajā geimā trīs breikbumbas bija ķīnietei, kura atkal spēlēja neprecīzi. Sevastovai vēl vienu breikbumbu izdevās pārdzīvot ceturtajā geimā, pēc kura viņa bija vadībā ar 3:1. Anastasija drīz tika līdz 4:2 pārsvaram, kad notika pavērsiens.

Sevastovai septītajā geimā bija breika iespēja, lai nodrošinātu vēl lielāku pārsvaru, taču viņa nospēlēja neprecīzi ar "forehand", bumbiņu raidot tīklā. Sevastova pēc tam nospēlēja paviršu serves geimu, kad tika nobreikota. Trīs kļūdas deva ķīnietei divkāršo breikbumbu. Džana aizsniedzās līdz saīsinātajai bumbiņai un izspēli pabeidza ar "smešu" – 4:4. Seta turpinājumā breikbumbu nebija, uzvarētājas noskaidrošanu atliekot uz taibreiku, kur Sevastova izsēja lielu pārsvaru.

Tāpat kā seta ievadā, Džanai atkal sākumā daudz kļūdu – Sevastova pēc četrām ķīnietes kļūdām ieguva 4:1 pārsvaru ar diviem minibreikiem. Džana uzvarēja piecās izspēlēs pēc kārtas – "volley" uzbrukums, divi Sevastovas auti pēc kārtas, neatvairīta Džanas pirmā serve un Džanas diagonālais "forehand" pretuzbrukumā. Sevastova pie 4:6 ar sitienu no labās puses atspēlēja pirmo setbumbu, bet otrā bija uzņemšanā, kad neizdevās bumbiņu noturēt laukumā pēc jaudīga Džanas "forehand" uzbrukuma.

Sevastovai 2. setā iespēju nebija – viņa uzņemšanā ieguva tikai divus punktus, bet pati divreiz zaudēja savas serves geimos. Viņa trešajā geimā atspēlēja divas breikbumbas, bet pēc tam trāpīja tīklā ar "backhand", un Džana realizēja trešo breikbumbu, kad ar diagonālo "backhand" sitienu trāpīja lieliskā leņķī, Sevastovai nedodot iespēju atbildēt. Anastasija zaudēja arī nākamajā serves geimā, turklāt šoreiz tas notika pēc būšanas priekšā ar 30:0. Džana ar "sauso" serves geimu panāca 5:1 pārsvaru un aiznākamajā geimā droši izservēja maču.

Sevastova Džanu bija uzveikusi trīs mačos pēc kārtas, šajā laikā arī izceļoties ar perfektu 6-0 bilanci setos. Zaudējums šodien Toronto pagarināja Anastasijas neveiksmju sēriju pret Top 40 spēlētājām – Sevastovai ir četri zaudējumi pēc kārtas pret tādām tenisistēm. Viņa pēdējās 10 uzvaras guvusi pret ārpus četrdesmitnieka esošām sportistēm.

Sevastova pagājušajā gadā, kad "Rogers Cup" notika Monreālā, tika līdz ceturtdaļfinālam, nopelnot 190 reitinga punktus. To neaizstāvēšana nedaudz sabojās viņas iespējas šomēnes debitēt WTA ranga Top 10. Tiesa, tādas vēl būs nākamajās divās nedēļās, kad daudz kas būs atkarīgs no Arinas Sabaļenkas rezultātiem. Baltkrievijas tenisiste, kura Sevastovu apsteidz par 398 punktiem (skaitot Toronto rezultātus), līdz "US Open" zaudēs 715 punktus.

Anastasijai pirms došanās uz Sinsinati vēl palicis dubultspēļu turnīrs, kur viņa piedalīsies kopā ar ASV tenisisti Sofiju Keninu. Pirmais mačs notiks pēc pusnakts, jo Kenina šobrīd vēl nav sākusi vienspēli, pēc kuras viņai nepieciešama atpūta.