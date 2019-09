Sevastova pēc neveiksmīgā "US Open" WTA rangā noslīd uz 18. vietu

Atslēgvārdi anastasija sevastova | teniss | wta rangs

Anastasija Sevastova pēc "US Open" publicētajā WTA rangā no 11. vietas noslīdēja uz 18. vietu, jo Ņujorkā spēja aizstāvēt tikai nelielu daļu no pagājušajā gadā nopelnītajiem punktiem.

Anastasija Sevastova pērn Ņujorkā pirmoreiz sasniedza "Grand Slam" pusfinālu, bet šogad netika tālāk par 3. kārtu, tāpēc rangā zaudēja 650 punktus.

Viņa piedzīvoja lielu kritumu, atvadoties no cerībām šogad aizsniegties līdz desmitniekam, kas viņai kopš pagājušā gada oktobra vairākas reizes bija tikai vienas uzvaras attālumā. Sevastovu pirms "US Open" no Top 10 šķīra tikai 22 punkti, bet tagad attālums ir 1221 punkts.

Viņa līdz sezonas beigām zaudēs vēl 995 punktus, no kuriem lielākā daļa iegūta Pekinā (650). Sevastovai nākamais turnīrs plānots jaunnedēļ Osakā.