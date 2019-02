Sevastova pirms spēlēšanas Rīgā pietuvojas pasaules ranga labāko desmitniekam

Atslēgvārdi sevastova anastasija | wta rangs | wta | ostapenko aļona

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, atguvusi vienu vietu un tagad atrodas 12.pozīcijā.

Pasaules ranga pirmajam desmitniekam Sevastova ir diezgan tuvu, jo no tā viņu šobrīd šķir 137 punkti. Viņas rekords pasaules rangā ir 11.vieta, ko viņa pirmo reizi sasniedza pagājušā gada oktobrī.

Sevastovas iepriekšējais turnīrs bija Austrālijas atklātais čempionāts, kur viņa aizkļuva līdz astotdaļfinālam.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko pasaules rangā saglabājusi 22.vietu, ko viņa ieņem jau kopš novembra sākuma. Austrālijas atklātajā čempionātā viņa nepārvarēja pirmo kārtu, bet pagājušajā nedēļā viņa sasniedza Sanktpēterburgas WTA "Premier" sērijas turnīra otro kārtu, tādējādi pārtraucot piecu zaudējumu sēriju.

Pēc Francijas atklātā čempiontitula neaizstāvēšanas pagājušā gada jūnijā Ostapenko zaudēja vietu ranga labāko desmitniekā, kur uz dažām nedēļām atgriezās augusta/septembra mijā, bet pēc tam sekoja pakāpeniska lejupslīde uz 22.vietu.

Savukārt Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča jaunākajā WTA rangā zaudējusi vienu vietu un ieņem 279.pozīciju. Tikmēr 18 gadus vecā Daniela Vismane zaudējusi trīs vietas un ieņem 645.pozīciju.

Šonedēļ visas Latvijas vadošās tenisistes piedalīsies Federāciju kausa Pasaules otrās grupas pirmās kārtas cīņā pret Slovākiju, mačus sestdien un svētdien aizvadot "Arēnā Rīga".

Tikmēr pasaules ranga pirmajā desmitniekā lielas izmaiņas nav notikušas.

Pēc uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā uz pirmo vietu pasaules rangā pacēlās Naomi Osaka, kura līdz ar to kļuvusi par vēsturē pirmo Japānas tenisisti pasaules ranga pirmajā vietā.

Otrā rangā šobrīd ir Austrālijas atklātā čempionāta fināliste Petra Kvitova no Čehijas, bet trešā ir iepriekšējā pasaules ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas, kura pirmajā vietā iepriekš bija 48 nedēļas. Ceturtajā pozīcijā ir amerikāniete Sloeina Stīvensa, bet viņai seko cita čehiete Karolīna Plīškova. Sestā joprojām vāciete Angelika Kerbere, kamēr septītā ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas, bet astotajā pozīcijā iekārtojusies nīderlandiete Kiki Bertensa. Tikmēr pozīcijām apmainījušās baltkrieviete Arina Sabaļenka un Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacka, kuras ieņem attiecīgi devīto un desmito vietu.

Aģentūra LETA jau ziņoja tikai 18 gadus vecā Ukrainas tenisiste Dajana Jastremska svētdien Taizemē izcīnīja jau savu otro WTA titulu karjerā - pasaules ranga 34.vietas īpašniece Huahinas WTA "International" sērijas turnīra finālā ar 6-2, 2-6, 7-6 (7:3) uzvarēja Austrālijas pārstāvi Ajlu Tomljanoviču, kura ir planētas 41.rakete. Tikmēr par Sanktpēterburgas turnīra uzvarētāju svētdien tika kronēta pasaules astotā rakete Bertensa, kura finālā ar 7-6 (7:2), 6-4 uzvarēja Donnu Vekiču no Horvātijas (WTA 25.).

Tikmēr dubultspēļu rangā Ostapenko vienu vietu un ieņem 37.pozīciju, bet Sevastova šonedēļ ir 63.vietā, atgūstot vienu pozīciju, kamēr Marcinkēviča saglabājusi 226.pozīciju.