Sevastova soda izšķērdīgo Baru un iekļūst "Baltic Open" pusfinālā

Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova (WTA 11.) piektdienas vakarā sarežģītā mačā "Baltic Open" ceturtdaļfinālā ar rezultātu 7:6(3), 6:2 apspēlēja rumānieti Irinu Mariju Baru (WTA 213.), kurai bija ļoti daudz iespēju uzvarēt pirmajā setā, pēc tā nespējot sīvi pretoties.

Sevastova 67 minūtes ilgušajā 1. setā vadībā bija vien aptuveni 10 minūtes – pēc trešā (2:1) un septītā geima (4:3), kā arī taibreika otrajā pusē. Barai četras reizes bija breika pārsvars, taču pirmoreiz WTA ceturtdaļfinālā spēlējusī rumāniete nezināja, ko ar to darīt. Viņa divreiz neizservēja setu (5:4 un 6:5). Sevastovai atspēlēties izdevās arī taibreikā, kur Barai divreiz bija minibreiks. Bara no 3:2 zaudēja piecās izspēlēs pēc kārtas, neizmantoto iespēju setu pabeidzot ar dubultkļūdu.

WTA turnīros tikai četras uzvaras guvusī Bara, kurai nav nevienas Top 50 uzvaras, nākamajā setā kapitulēja ātri. Sevastova bija priekšā ar 4:0, kad Bara divreiz pēc kārtas noturēja servi, izvairoties no "sausā" zaudējuma. Sevastova 1. setā atspēlēja 11 no 15 no breikbumbām, bet 2. setā Barai bija tikai viena, to iegūstot otrajā geimā un neizmantojot neprecīza "backhand" uzbrukuma dēļ. Sevastovai tikai divas breikbumbas, abas spējot realizēt.

Sevastova pret Baru mocījās arī pagājušā gada 26. jūlijā, kad viņu ar rezultātu 6:2, 6:7(5), 6:4 uzvarēja šī turnīra 2. kārtā, abām toreiz sacenšoties uz Maskavas māla.