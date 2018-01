Sevastova turpina lieliski un sasniedz pusfinālu

Atslēgvārdi teniss | anastasija sevastova

Jau sezonas pirmajā turnīrā līdz pusfinālam tika Anastasija Sevastova (WTA 16.), kura Brisbenā ar 6:2, 6:4 apspēlēja ranga 53. vietā esošo Serbijas tenisisti Aleksandru Kruniču, savstarpējos mačos panākot neizšķirtu 3-3.

1. seta lūzums notika piektajā geimā. Līdz tam nebija nevienas breikbumbas, bet pēkšņi Sevastovai vajadzēja atspēlēt trīs pēc kārtas. Dubultkļūda un divi neprecīzi "backhand" uzbrukumi viņai deva 0:40 deficītu. Visas trīs breikbumbas atspēlētas ar "forehand" uzbrukumiem.

Esot tuvu breikam, Kruniča setā vairs neuzvarēja nevienā geimā. Serbietei pie 2:3, 30:30 neveiksmīgi izpildīts saīsinātais sitiens, pēc kura Sevastova ieguva savu pirmo breikbumbu un to realizēja, ar precīzi izpildītu "slaisu". Sevastova ar breiku izcēlās arī nākamajā uzņemšanās geimā.

2. sets sākās ar diviem ļoti ilgiem geimiem. Sevastova pēc strauja sākuma un izvirzīšanos vadībā ar 40:0 dabūja krietni nopūlēties, uzvarot 10 minūtes ilgā geimā. Kruničai bija divas breikbumbas, un viņa šoreiz uzbruka, abas reizes izsitot autā ar sitieniem gar sānu līnijām.

Kruniča pēc tam uzvarēja astoņas minūtes ilgā geimā, kurā Sevastovai bija trīs breikbumbas. Kruniča atspēlēja pirmo un trešo (ar izgājienu pie tīkla un "dropšotu"), bet otrās breikbumbas izspēlē Sevastovai pārāk spēcīgs sitiens, bumbiņu raidot pāri gala līnijai.

Sevastova ceturtajā geimā ar pretuzbrukumiem nopelnīja "sauso" breiku, bet to nespēja nostiprināt, no 3:1 un 40:15 pārsvara ļaujot Kruničai atspēlēties. Serbijas tenisiste ar septīto mēģinājumu beidzot spēja izmantot breika iespēju, kad Sevastovai neizdevās diagonālais apvedošais sitiens. Kruniča gaidīja pie tīkla, bumbiņu nobloķējot. Ieguvusi pārliecību, Kruniča ātri uzvarēja sestajā geimā, rezultātam kļūstot 3:3.

Sevastova bija manāmi noraizējusies un pēkšņi sāka spēlēt ar lielu steigu, kas noveda pie precizitātes problēmām. Anastasijai septītajā geimā servi izdevās nosargāt no 15:40, atspēlējot kopumā trīs breikbumbas,– pirmo ar eisu, otro ar "forehand" un trešo ar pretinieces sitienu autā. Sevastovai 15:40 deficīts bija arī nākamajā servēšanas reizē un arī šoreiz izdevās izglābties. Sevastovai visā mačā atspēlētas 11 no 12 breikbumbām! Servējot pie rezultāta 4:5, Kruniča neizturēja rezultāta tablo radīto spiedienu, un Sevastova to izmantoja, ar vēl vienu breiku pieliekot punktu mačam.