Sevastova "US Open" sāk ar uzvaru

Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova (WTA 11.) svinēja vieglu uzvaru "US Open" ievadā, ar rezultātu 6:3, 6:3 pieveicot bijušo pasaules piekto raketi Džīniju Bušāru (WTA 119.), kurai tas ir jau 12. zaudējums pēc kārtas.

Sevastova maču sāka ar 4:0 starta izrāvienu. Ļoti viegli viņai bija pirmie trīs geimi, kuros Anastasijai punktos graujošs 12:3 pārsvars. Bušāra ceturtajā geimā no 40:30 pieļāva trīs "forehand" kļūdas pēc kārtas, ļaujot Sevastovai tikt pie divu breika pārsvara. Tas viņai bija nepieciešams, jo pirmais breiks tūlīt tika zaudēts. Pirmajos četros geimos astoņas nepiespiestās kļūdas sakrājusī Kanādas tenisiste seta turpinājumā spēlēja precīzāk, nākamajos piecos geimos pieļaujot tikai piecas kļūdas.

Sevastova piektajā geimā pie 4:0 un 30:30 izpildīja nesekmīgu saīsināto sitienu, un Bušāra viegli tika klāt bumbiņai, bet gara izspēle beidzās ar Latvijas tenisistes "forehand" autu pāri gala līnijai. Identiska kļūda viņai tūlīt breikbumbas izspēlē. Bušāra nākamajā geimā ātri noturēja servi (uz 15), deficītu samazinot līdz diviem geimiem. Sevastovai tūlīt vēl viens grūts serves geims, kad divreiz bija "vienādi". Viņa panāca 5:2, bet seta atlikušajā geimā servētājas zaudēja pa vienai izspēlei, kas nozīmēja Sevastovas uzvaru ar 6:3.

Bušāra 2. seta pirmajā geimā no 0:30 tika līdz geimpunktam. Sevastova to atspēlēja, bet pēc tam ar tīkla palīdzību ieguva breikbumbu, kuras izspēlē Bušārai trešā "backhand" kļūda šajā geimā. Sevastova nespēja nostiprināt breiku, arī zaudējot geimā, kurā bija vadībā ar 40:30. Viņa pēc divām kļūdām neatspēlēja breikbumbu, kad Bušāra no savas laukuma vidusdaļas neatvairāmi uzbruka ar "forehand" – 1:1.

Sevastova tūlīt atjaunoja pārsvaru, kad ar Bušāras dubultkļūdu un diviem apvedošajiem sitieniem ieguva trīskāršo breikbumbu. Bušāra pirmās divas breikbumbas atvairīja, bet ar trešo galā netika, izceļoties ar lielu autu, kad neprecīzi sita ar diagonālo "backhand". Sevastovai šoreiz nākamā servēšana pēc breika dabūšanas nekļūdīga – "sausais" geims deva seta un 3:1 pārsvaru. Kopš februāra bez uzvarām esošā Bušāra vēlreiz atspēlēties nespēja. Viņa uzvarēja nākamajos divos serves geimos, Sevastovu uzņemšanā apdraudēt nespēja, bet pie 3:5 trešo reizi setā nenosargāja servi, kas nozīmēja mača beigas.

Sevastova ar pirmdien gūto uzvaru panāca 3-1 bilanci pret Bušāru, kurai vienīgo zaudējumu piedzīvoja abu pirmajā tikšanās reizē, kad 2016. gada februārī viņai ar rezultātu 7:5, 3:6, 6:7(4) zaudēja Dohā. Sevastovai toreiz izšķirošajā setā bija 5:2 pārsvars un vēlāk pie 6:5 uzņemšanā neizmantotas divas mačbumbas. Sevastova četrus mēnešus vēlāk Bušāru ar 6:3, 6:3 uzvarēja Maljorkā un viņu pieveica arī nākamās sezonas "French Open" (6:3, 6:0), kad Kanādas tenisistei bija potītes savainojums.

Sevastova šodien svinēja 16. uzvaru "US Open" pamatturnīros (16-6), kur 14 no 16 uzvarām sakrājusi pēdējo trīs gadu laikā. Sevastova 2016. un 2017. gadā sasniedza ceturtdaļfinālu, bet 2018. gadā pirmoreiz tika līdz "Grand Slam" pusfinālam. Šogad pārvarot pirmo barjeru, Sevastova aizstāvēja 70 no pērn nopelnītajiem 780 punktiem. Anastasijai nākamais mačs trešdien pret polieti Igu Švjonteku (#49) vai Serbijas tenisisti Ivanu Joroviču (#93).