Sevastova WTA rangā zaudē septiņas pozīcijas un noslīd uz 25.vietu

Atslēgvārdi teniss | anastasija sevastova

Anastasija Sevastova 7.oktobrī WTA rangā zaudēja septiņas pozīcijas, noslīdot uz 25.vietu. Viņa ārpus pirmā divdesmitnieka pēdējoreiz bija pagājušā gada vasarā.

Anastasija Sevastova divdesmitniekā bija kopš 2018. gada 23.jūlija, sakrājot 63 nedēļas pēc kārtas, ieskaitot 20 rekordaugstajā 11. vietā, kas pirmoreiz sasniegta pagājušā gada oktobrī.

Sevastova gandrīz gadu bija desmitnieka tuvumā, 11.vietā pēdējoreiz esot "US Open" laikā. Viņā šogad "US Open" no pagājušajā gadā ar pusfinālu nopelnītajiem 780 punktiem aizstāvēja tikai 130, nokrītot uz 18. vietu.

Savukārt šodien vēl septiņu pozīciju zaudējums pēc nesekmīga Pekinas turnīra, kur pirms gada iegūti 650 punkti (fināls), bet šogad vien 10, jo zaudējums 1. kārtā. Sevastova šogad zaudēs vēl 345 punktus no Maskavas turnīra (185) un "WTA Elite Trophy" (160). Anastasija šonedēļ spēlēs Lincas "International" turnīrā.