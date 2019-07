Sevastovai ar seta un divu breiku pārsvaru nepietiek, lai uzvarētu Kolinsu

Atslēgvārdi teniss | anastasija sevastova

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova (WTA 12.) trešdienas vakarā piedzīvoja ļoti sāpīgu neveiksmi Vimbldonas turnīra otrās kārtas mačā, kur ar rezultātu 6:4, 4:6, 3:6 zaudēja amerikānietei Danielai Kolinsai (WTA 34.). Sevastova bija vadībā ar setu un 3:0, kas bija pārsvars divu breiku lielumā, bet turpinājumā mocījās ar agresīvi spēlējošās pretinieces uzbrukumu apturēšanu.

Cīņas pirmais breiks notika septītajā geimā. Kolinsa ar servi un "forehand" atspēlēja divas breikbumbas, bet ar trešo galā netika, bumbiņu raidot autā ar "backhand". Sevastova breiku nespēja nostiprināt, jo Kolinsa astotajā geimā agresīvi un precīzi nospēlēja uzņemšanā, ar trim serves atsitieniem iegūstot divas breikbumbas. Viņa pirmo neizmantoja, kad izsita autā ar diagonālo "forehand", Sevastovai esot bezspēcīgai, bet otrās breikbumbas izspēlē kļūdījās Latvijas tenisiste, bumbiņu raidot pāri gala līnijai ar sitienu no labās puses.

Sevastova tūlīt atkal tika priekšā ar breiku, jo Kolinsa regulāri nespēja precīzi uzsist pat ar viegliem sitieniem un devītajā geimā atjaunoja Sevastovai breika pārsvaru. Kolinsai pēc trim "forehand" misēkļiem nācās atspēlēt kārtējās breikbumbas. Viņa anulēja tikai pirmo, bet ar nākamo sitienu bumbiņu aizsūtīja autā, sitot ar "backhand". Pie 5:4 servējot par uzvaru setā, Sevastovai neapdraudēts ātrs "sausais" serves geims.

Sevastovas veiksmīgā sērija turpinājās 2. seta sākumā, kad Kolinsai ļoti nelāgs pirmais geims. Daniela no 30:0 četras reizes pēc kārtas izsita autā, šo sēriju sākot ar neprecīzu diagonālo uzbrukumu, kad Sevastova bumbiņai netika klāt. Sevastova izmantoja pretinieces problēmas un drīz bija vadībā ar 3:0 divu breiku lielumā. No 4:4 uzvarējusi piecos geimos pēc kārtas un ieguvusi milzīgu pārsvaru, Sevastova tomēr nespēja tikt līdz uzvarai.

Tobrīd notika lūzums, kuru Sevastova nebija spējīga novērst, jo Kolinsa veiksmīgi mainīja taktiku, bet Sevastovai pienācīgas atbildes nebija. Amerikāniete līdz šim labprāt piekrita garajām izspēlēm lēnā tenisā – tādā spēlē, kurā Sevastova jutās ļoti komfortabli. Viņa ar "slaisiem" un "dropšotiem" izmantoja pretinieces ātruma trūkumu. Kolinsa pie lielā deficīta sāka spēlēt izteikti agresīvi bez lielas dažādības, atņemot Sevastovai laiku. Anastasija tādā tenisā "neizdzīvoja".

Kolinsa no 0:3 uzvarēja četros geimos pēc kārtas. Sevastova pie 3:4 ar grūtībām nosargāja servi. Viņa ar dubultkļūdu un divām "forehand" kļūdām izsēja 40:0 pārsvaru, bet pēc tam atrada divas labas pirmās serves un panāca 4:4. Nākamajā servēšanas reizē pie 4:5 Sevastovai lielas problēmas. Viņa atspēlēja divas setbumbas, bet trešo neatvairīja. Anastasija labi uzsita ar "backhand" pa kreiso līniju, Kolinsai izdevās lielisks pretuzbrukums ar sitienu no labās puses. Sevastova to negaidīja un izsita autā ar diagonālo "backhand" – 4:6.

Kolinsas dominance turpinājās ar 4:0 pārsvara iegūšanu 3. setā. Izmantojot pretinieces atslābuma brīdi, Sevastova radīja savu pēdējo ofensīvu mačā. Viņa ar 10 pēc kārtas uzvarētu izspēļu sēriju sāka atspēlēšanos, pietuvojoties līdz 3:4. Anastasija atspēlēja abus breikus, bet astotajā geimā ar savu servi nespēja panākt izlīdzinājumu. Kolinsa vairākas reizes graujoši atsita Sevastovas serves un dabūja breikbumbu. Anastasijai dubultkļūda! Servējot par uzvaru mačā, Kolinsa ātri ieguva trīskāršo mačbumbu. Sevastova pirmo atspēlēja, bet tas arī bija viss – Kolinsas diagonālais "forehand" sitiens lika Sevastovai trāpīt tīklā.