Sevastovas 10 mēnešus ilgā cīņa par WTA desmitnieku beidzas ar neveiksmi

Amerikānietes Medisonas Kīsas uzvara Sinsinati "Premier 5" turnīrā atņēma Sevastovas pēdējo cerību pirms "US Open" paspēt debitēt WTA ranga Top 10. Pēc sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra, kur viņai jāaizstāv pusfināla punkti, to izdarīt būs ļoti sarežģīti vai drīzāk – pat neiespējami.

Anastasija Sevastova pēc Medisonas Kīsas uzvaras Sinsinati turnīrā rangā zaudēja vienu pozīciju, bet nākamajā nedēļā atgriezīsies 11. vietā, jo 470 punktus zaudēs Arina Sabaļenka, kura pērn šajā laikā uzvarēja Ņūheivenas "Premier 700" sērijas turnīrā. Šogad šī turnīra nav, tāpēc Sabaļenkai punktus attiecīgajā nedēļā nav iespējams aizstāvēt, bet nedēļu agrāk Sinsinati viņa to neizdarīja. Tas, ka Sabaļenka pirms "US Open", visticamāk, atbrīvos vietu desmitniekā, bija nojaušams jau pirms šomēnes notiekošajiem turnīriem.

Sevastova bija galvenā kandidāte uz tikšanu Top 10, tam esot iespējamam, pat ja viņa vāji nostartētu gan Toronto, gan Sinsinati (tā arī notika – abos turnīros zaudējums 1. kārtā). Sevastovas Top 10 debiju varēja nepieļaut tikai kādas aiz viņas divdesmitniekā esošas tenisistes uzvara Toronto vai Sinsinati. Tas nebija diez ko ticams variants, taču teorētiski iespējams gan, un tā arī notika, turklāt izcēlās nestabilā Kīsa, kura iepriekš tik nozīmīgā turnīrā kā Sinsinati nebija uzvarējusi.

Ja Kīsa svētdien būtu zaudējusi Sinsinati finālā, kur ar 7:5, 7:6(5) uzvarēja Svetlanu Kuzņecovu (Krievijas tenisistei abos setos bija 5:3 pārsvars), Sevastova šonedēļ paliktu 11. vietā, bet pēc septiņām dienām tiktu 10. pozīcijā, ieņemot Sabaļenkas vietu. Sevastovas Top 10 sapnis šogad vēl nav izsapņots, taču šīs sezonas atlikušajā laikā tur tikt būs ļoti sarežģīti, jo viņa līdz gada beigām zaudēs 1775 punktus, no kuriem 780 tiks zaudēti pēc "US Open", kur viņa pērn sasniedza pusfinālu. Vēl 650 dzēsīsies pēc Pekinas "Premier Mandatory" turnīra (fināls).

Sevastova šogad sakrāto punktu rangā ir tikai 25. vietā, proti, tāda būtu viņas pozīcija, ja sezona beigtos šodien. Sevastova 2018. gadā nopelnīja 3240 punktus, no kuriem vairāk nekā puse (1775) iegūti no "US Open" līdz gada beigām. Tā kā šie punkti viņas īpašumā būtu šīs sezonas lielāko daļu, viņai 10 mēnešus būtu cerības sasniegt desmitnieku. Anastasija vairākas reizes bija ļoti tuvu, taču allaž kaut kā pietrūka – vienas savas uzvaras vai kādas spēlētājas palīdzības mačā, kurā Sevastova nepiedalījās. Zemāk esošajā apskatā norādīts spēles vai ranga datums, attālums līdz Top 10 un rezultāts, kas Sevastovai nodrošinātu tikšanu desmitniekā.