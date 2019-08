Skeitborda slalomā bez pārmaiņām – dominē Liepāja

Atslēgvārdi skeitbords | skeitborda slaloms | latvijas čempionāts

Rīgā notikušajā Latvijas skeitborda slaloma čempionātā, kā ierasts, dominēja šī sporta veida pārstāvji no Liepājas. Mūsējie piecās ieskaites grupās izcīnīja 11 no 15 godalgām un tikai vienā palika bez zelta medaļas.

Latvijas čempionāts norisinājās Rīgas pludmales festivāla laikā Lucavsalā. Liepājas skeitborda slaloma treneris Ainars Jermačenko informē, ka šajās sacensībās bija uzstādītas augstākas starta estakādes – tādas, kas tikušas izmantotas 2016. gada pasaules čempionātā. Savukārt trasē bijis teju uz pusi vairāk konusu (58), nekā liepājniekiem ierasts (40).

"Bija negaidīti pārsteigumi, bija cīņas spars un enerģiski dueļi. Neko nevarēja prognozēt. Visiem līderiem strauji tuvojās citi braucēji, kuri ir sasparojušies. Rezultāti bija labi. Vērtīgs eksāmens pirms gaidāmā Eiropas čempionāta. Katram ir iespēja saprast, kādā vietā viņš atrodas, ko spēj izdarīt," savu audzēkņu startu čempionātā vērtē treneris A. Jermačenko.

Runājot par liepājnieku startiem detalizētāk, viņš atklāj, ka sieviešu grupā neesot bijis tālu no tā, lai no pašmāju labākās braucējas troņa tiktu gāzta ierastā favorīte Mare Ērika Belta: "Vietu sadalījumu izšķīra soda punkti par viena konusa nogāšanu. Kvalifikācijā vienu braucienu uzvarēja Endija Līga Rūja, bet vienu vinnēja Mare. Fināla otrajā braucienā Endija sagāza konusus, iespējams, ietekmēja psiholoģija. Viņa izbrauca no trases un saņēma diskvalifikāciju. Taču pirmajā finālbraucienā abu rezultātu šķīra tehniskais izpildījums un plus mīnuss viens nogāzts konuss."

Junioru ieskaites kopvērtējumā triumfēja Patriks Jostmanis, bet līnijslaloma disciplīnā uzvarēja Gļebs Ļeonovs, kuram šī bija pirmā 1. vieta. "Uzvaru kopvērtējumā izšķīra meistarība un mazāk nogāztu konusu. Patrikam ātrums ir lielāks, bet Gļebs brauc tehniskāk," liepājnieku stiprās puses salīdzina treneris.

Pēc Latvijas labāko braucēju noskaidrošanas, mūsējie jau intensīvi gatavojas Eiropas skeitborda slaloma čempionātam, kas 21. un 22. septembrī notiks Spānijā, Maljorkā. Tur startēs U17, sieviešu, amatieru un "Open" grupas pārstāvji.

LATVIJAS ČEMPIONĀTS

U11

1. Rūdolfs Dreiblathens (Liepāja)

2. Kārlis Garbuzovs Kibelko (Rīga)

3. Toms Garbuzovs Kibelko (Rīga)

U14

1. Kristaps Mirčenko (Liepāja)

2. Elija Ļebedeva (Liepāja)

3. Denija Bērzkalne (Liepāja)

U17

1. Patriks Jostmanis (Liepāja)

2. Mārtiņš Bardulis (Liepāja)

3. Gļebs Ļeonovs (Liepāja)

OPEN

1. Jānis Kuzmins (Olaine)

2. Toms Dreiblats (Liepāja)

3. Gustavs Gailītis (Rīga)

Sievietes

1. Mare Ērika Belta (Liepāja)

2. Endija Līga Rūja (Liepāja)

3. Alise Salicka (Liepāja)