Starptautiskā turnīrā izcīna zeltu un sudrabu

No 12. līdz 20.janvārim Igaunijas pilsētā Narva norisinājās starptautiskais Tennis Europe turnīrs “Narva Cup” U14 vecuma grupai, informē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktors Elans Zīverts.

Liepājas Tenisa sporta skolu turnīrā pārstāvēja Dāvis Rolis, kurš turnīrā tika izsēts ar 6.numuru.

Dāvis vienspēļu turnīra 1.kārtā pārliecinoši ar 6-0 6-0 guva uzvaru pār Krievijas pārstāvi Ivanu Piskunuvu (Ivan Piskunov). 2.kārtā liepājniekam pretim stājās kvalifikācijas turnīru pārvarējušais polis Nikodems Barciks (Nikodem Barcik), kuru Dāvis uzveica ar 6-0 6-7(2) 6-2. Ceturtdaļfinālā Dāvis ar 6-4 6-1 guva uzvaru pār ar 1.numuru izsēto Krievijas pārstāvi. Pusfinālā Dāvis Rolis ar 6-4 7-6(4) nodrošināja sev vietu turnīra finālā gūstot uzvaru pār ar 3.numuru izsēto Andreju Kozlovu (Andrey Kozlov). Finālā Dāvim pretim stājās cits Latvijas pārstāvis – Gustavs Dambiņš. Ar 3-6 2-6 Dāvis piedzīvoja zaudējumu, līdz ar to turnīrā Dāvis Rolis ieguva 2.vietu kopvērtējumā.

Dāvis Rolis piedalījās arī dubultspēļu turnīrā, kurā spēlēja vienā pārī ar turnīra vienspēļu uzvarētāju Gustavu Dambiņu. Dubultspēļu turnīru Latvijas pāris uzsāka ar ceturtdaļfinālu, kurā ar 6-4 6-2 tika gūta uzvara pār pāri no Polijas – Nikodemu Barciku (Nikodem Barcik) un Damianu Piekarzu (Damian Piekarz). Pusfinālā Dāvim un Gustavam nācās sacensties pret Ņikitu Gavriļonoku (Latvija) un austrieti Moritzu Lesjaku (Moritz Lesjak). Ar rezultātu 3-6 6-4 10-3 Dāvis un Gustavs nodrošināja sev vietu finālā, kurā bija jāsacenšas pret pāri no Krievijas – Dimitriju Bessonovu (Dmitry Bessonov) un Stefanu Piskunovu (Stepan Piskunov). Spraigā spēlē ar rezultātu 6-7(4) 7-6(5) 10-7 uzvaru guva Latvijas pāris Dāvis Rolis un Gustavs Dambiņš. Līdz ar to Dāvis Rolis izcīnīja sudraba medaļu vienspēļu turnīrā un zelta medaļu dubultspēļu turnīrā.