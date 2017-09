Startā biedēja medaļniekus

Atslēgvārdi handbols

Latvijas handbola virslīgu cerīgi ir sācis HK "Vaiņode", kas izbraukuma spēlē tikai galotnē ar 26:28 (12:14) piekāpās valsts vicečempionei, vienībai "Dobeles Tenax", bet savā laukumā cīnījās neizšķirti 25:25 (15:12) ar pagājušās sezonas bronzas medaļnieku "Latgolu".

"Vaiņodes" galvenais treneris Zigmunds Mickus stāsta, ka šajā sezonā sastāvs nav krasi mainījies, tomēr ir spēlētāji, kas komandai varēs palīdzēt tikai fragmentāri. Viens no šiem vīriem ir pagājušajā sezonā sava pamatdarba dēļ maz spēlējušais Andis Grundmanis, kurš vienībai varētu pievienoties oktobrī vai novembrī. Ir arī spēlētāji, kuri ir izvērtējuši prioritātes un pēc traumām beiguši spēlēt, vairāk pievēršoties darbam un ģimenei. Tomēr sporta skolas grupu vaiņodniekiem ir daudz, jaunā maiņa aug, tāpēc tika nolemts piesaistīt jauniešus. Daži pirmo spēļu laikā gan vairāk atradās uz rezervistu soliņa, nevis laukumā, tomēr viņi piedalās treniņos un gūst pieredzi kā aktīvi spēļu vērotāji. Pienāks laiks, un arī viņi spēlēs, saka Z. Mickus.

"Vaiņodes" sastāvā ir pieteikti pieci 2000. gadā dzimušie puiši, kuri pagājušajā gadā kļuva par Latvijas čempioniem savā vecuma grupā. Viens otrs no viņiem ir pilnvērtīgi iekļāvies sastāvā un laukumā dodas pamatsastāvā. Tāpat sastāvā ir divi perspektīvi 2002. gadā dzimušie rokasbumbas spēlētāji.

Ir papildināts arī komandas galvenā trenera Zigmunda Mickus asistentu saraksts. Tajā ir iekļauti Artūrs Auders un Ainārs Pāvils, kuri trenē arī sporta skolā.

Z. Mickus ir gandarīts par pirmajām divām spēlēm jaunajā sezonā, sakot, ka tā ir sākusies negaidīti labi. Cīņā pret vieniem no turnīra favorītiem mūsējie devās pastarīšu statusā bez vairākiem nozīmīgiem spēlētājiem sastāvā. Mačs Dobelē apliecināja, ka vaiņodnieki jau no augusta ir labi pastrādājuši pie fiziskās sagatavotības. "Tenax" vienībai ir raksturīga ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā, bet viesi laikus atgriezās aizsardzībā, kas palīdzēja ielaist tikai 28 vārtus, lai gan parasti dobelnieki mūsējiem samet vairāk par 30 vārtiem. Labs rādītājs ir arī pašu vaiņodnieku iemestie 26 vārti.

Vēl mača 51. minūtē "Vaiņode" bija vadībā ar 24:23, 56. minūtē rezultāts bija neizšķirts 25:25, bet viesiem nepaveicās, un pēc tiesnešu apšaubāma lēmuma rezultatīvākais vaiņodnieks Oskars Pāvils (11 vārtu) saņēma trešo noraidījumu un diskvalifikāciju. Iespējams, ka tieši tas liedza viesiem nospēlēt vismaz neizšķirti.

Mājupceļā vaiņodnieki vienojušies, ka šī labā spēle ir jāaizmirst un jādomā par nākamās dienas maču pret "Latgolu". Šosezon visas Latvijas virslīgas spēles ir vērojamas "SynotTip" handbola virslīgas "Youtube" kanālā, un mūsējiem bija uzdevums iespēju robežās noskatīties Ludzas komandas spēles ierakstu, ko vaiņodnieki arī izdarīja.

"Spēle izvērtās kā pa viļņiem. Sākumā mēs bijām vadībā ar 3:0, turpinājumā bija neizšķirti vai mūsu neliels pārsvars. Tad viesiem padevās piecu vārtu izrāviens, savukārt piecas minūtes līdz beigām viņiem bija lielākais pārsvars spēlē – 25:20. Galotne bija ļoti nervoza abām komandām. Mēs drusku pamainījām aizsardzības taktiku, individuāli sedzām viņu līderus, un pretinieki nevarēja iemest. Viņu pieredzējušais spēlētājs Agris Kušners vēl nevajadzīgi nopelnīja noraidījumu pamatlaika pēdējā minūtē. Normunds Pāvils, kurš spēlē iekļāvās tikai otrajā puslaikā, piecas sekundes līdz spēles beigām guva savus mača vienīgos, bet pašus svarīgākos vārtus," cīņu pret "Latgolu" atceras treneris Mickus. Šajā mačā O. Pāvilam 8 gūti vārti.

Treneris paslavē komandas gados jaunos spēlētājus, kuri ļāva atpūsties vairāk pieredzējušajiem handbolistiem. Teicamas divas spēles aizvadīja arī "Vaiņodes" pamatvārtsargs Nauris Sproģis.

Sestdien, 30. septembrī, mūsējie izbraukumā tiksies ar "Ogri/Miandum".