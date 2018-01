Tenisisti aizvada vairākus sekmīgus turnīrus

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

No 19.līdz 21.janvārim Ādažos norisinājās šā gada 1.posms LTS kausam U18 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Valerijs Vorobjovs, Dāvids Špaks, Patrīcija Špaka, Alise Vindiga un Veronika Zalcmane, portālam ziņoja Liepājas Tenisa sporta skolas pārstāvis.

Dāvids Špaks dalību turnīrā uzsāka ar kvalifikācijas kārtu, kurā ar 5-7 6-2 6-0 tika pieveikts Edvards Šnepsts (LSNT akadēmija) un līdz ar to tika nodrošināta vieta pamatturnīrā. Pamatturnīra 1.kārtā Dāvids ar 6-1 6-2 guva uzvaru pār Kristapu Kraukli (ACB/VL tenisa skola), savukārt, spēlē par iekļūšanu pusfinālā Dāvids ar 2-6 0-6 piekāpās Jānim Auslandam (LSNT akadēmija).

Valerijs Vorobjovs pamatturnīra 1.kārtā ar 6-3 6-3 guva uzvaru pār Veinu Vrobļevski (LSTA-SK). 2.kārtā Valerijs pārspēja Ivanu Trifanovu (Ventspils TK) ar 7-5 7-6(3). Saspringtā pusfināla spēlē Valerijs Vorobjovs piekāpās nākamajam turnīra uzvarētājam Daniilam Snaideram (ACB/VL tenisa skola) ar 6-7(7) 7-6(3) 1-6. Zaudējuma garšu Valerijs Vorobjovs piedzīvoja arī spēlē par trešo vietu pret Daniilu Žukovu (Jūrmala TK) ar 2-6 0-6, tādējādi iegūstot 4.vietu turnīrā.

Meiteņu konkurencē Veronika Zalcmane piedzīvoja zaudējumu jau 1.kārtā ar 2-6 3-6 piekāpjoties Agritai Gavronskai (Mārupes TS). Savukārt, Alise Vindiga 1.kārtā ar 6-3 6-3 guva uzvaru pār Lauru Plīkši (Ādaži TC), bet cīņā par pusfinālu Alise piekāpās Laurai Slisanei (ACB/VL tenisa skola) ar 1-6 1-6.

Patrīcija Špaka 1.kārtā guva pārliecinošu uzvaru ar 6-0 6-0 pār Jelizaveti Govrovu (LSNT akadēmija). 2.kārtā turpinot pārliecinoši spēlēt Patrīcija ar 6-1 6-1 guva uzvaru pār Niku Balmisevu (ACB/VL tenisa skola). Arī pusfinālā Patrīcija Špaka turpināja pārliecinoši apspēlēt savas pretinieces un ar 6-1 6-0 guva uzvaru pār Terēzi Vēveri (Denisa Pavlova TS). Finālā pret Sabīni Rutlauku (Rīgas satiksmes TK) Patrīcija Špaka ar 6-1 6-3 guva uzvaru un izcīnīja uzvaru LTS kausa 1.posmā.

20.janvārī Rīgā norisinājās Tennis Pro Academy AFY balvas izcīņa U8 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu šajā turnīrā pārstāvēja Damirs Livanskis, Olivers Arons, Leonards Ozoliņš, Jeļizaveta Rižkova, Emīlija Brūdere, Beatrise Varkale un Keitija Petrovica.

Olivers Arons uzvarot vienu no piecām apakšgrupas spēlēm, ierindojās 5.vietā savā apakšgrupā. Leonards Ozoliņš uzvarot divas no piecām savas apakšgrupas spēlēm, ierindojās 4.vietā savā apakšgrupā. Damirs Livanskis savā apakšgrupā izcīnīja 1.vietu uzvarot četras no piecām spēlēm un guva iespēju sacensties par uzvaru turnīrā. Ar 11-8 uzvarot pusfinālā, Damirs nodrošināja sev vietu finālā, kur piekāpjoties ar 7-11 Damirs Livanskis izcīnīja 2.vietu turnīra kopvērtējumā.

Emīlija Brūdere, uzvarot trīs no piecām spēlēm, savā apakšgrupā ierindojās 3.vietā. Keitija Petrovica diemžēl nespēja gūt nevienu uzvaru, līdz ar to ierindojās 6.vietā savā apakšgrupā. Beatrise Varkale guva vienu uzvaru piecās spēlēs un ierindojās 6.vietā savā apakšgrupā, savukārt, Jeļizaveta Rižkova uzvarēja visās piecās apakšgrupas spēlēs un nodrošināja iespēju sacensties par uzvaru turnīrā. Pusfinālā ar 11-7 Jeļizaveta guva uzvaru, taču finālā ar 5-11 tika piedzīvots zaudējums, līdz ar to Jeļizaveta Rižkova izcīnīja 2.vietu turnīra kopvērtējumā.

Liepājas tenisa sporta skolas audzēkņi janvārī piedalījušies jau divos starptautiskajos “Tennis Europe” turnīros, kuri norisinājās Lietuvā un Igaunijā.

No 8.līdz 14.janvārim Lietuvas pilsētā Šauļi norisinājās “Toyota Cup 2018 ” U14 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu Šauļu turnīrā pārstāvēja Dāvis Rolis, Dāvids Špaks, Enija Paula Aploka, Evelīna Ķīvīte un Karolīna Skābe. Dāvids Špaks diemžēl pēdējā kvalifikācijas kārtā piedzīvoja zaudējumu un nespēja kvalificēties pamatturnīram. Bet Dāvis Rolis nespēja pārvarēt pamatturnīra 1.kārtu. Meiteņu konkurencē neviena no Liepājas Tenisa sporta skolas audzēknēm nespēja pārvarēt kvalifikācijas kārtu un pamatturnīra sacensībās nepiedalījās.

Dāvis Rolis kopā ar Dāvidu Špaku piedalījās dubultspēļu turnīrā, kurā cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar 1-6 0-6 tika piedzīvots zaudējums pārim no Polijas.

No 15.līdz 21.janvārim Igaunijas pilsētā Narva norisinājās “Narva Cup” U14 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu Narvas turnīrā pārstāvēja Dāvis Rolis, Enija Paula Aploka un Evelīna Ķīvīte. Dāvis Rolis diemžēl nespēja pārvarēt pamatturnīra 1.kārtu. Enija Paula Aploka kvalifikācijas kārtā izcīnot uzvaru ar 6-1 6-1 spēja kvalificēties pamatturnīram. Arī Evelīna Ķīvīte spēja kvalificēties pamatturnīram, pēdējo kvalifikācijas kārtas spēli uzvarot ar 6-0 6-2. Pamatturnīra 1.kārtā Enija Paula Aploka un Evelīna Ķīvīte piedzīvoja zaudējumus un no turnīra izstājās.