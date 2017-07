Tenisisti no vairākiem turnīriem atved medaļas

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

Kā portāls uzzināja Liepājas Tenisa sporta skolā, sporta skolas audzēkņi jūlija pirmajā nedēļā piedalījās divos starptautiskajos turnīros ārpus Latvijas.

Valerijs Vorobjovs un Alise Vindiga no 1.līdz 8.jūlijam piedalījās Tennis Europe turnīrā “Vilnius Tennis Academy Cup 2017” U16 vecuma grupā, kas norisinājās Viļņā, Lietuvā. Alise Vindiga 1.kārtā guva uzvaru pār Danielu Zukauskaiti (Daniele Zukauskaite – Lietuva) ar 6-0 6-3, taču 2.kārtā piedzīvoja zaudējumu Annai Lebedevai (Anna Lebedeva – Krievija) ar 7-5 2-6 3-6. Savukārt Valerijs Vorobjovs 1.kārtā izcīnīja uzvaru pār Ņikitu Babenko (Nikita Babenko – Lietuva) ar 7-5 6-1. 2.kārtā tika pieveikts Vilis Saučūnas (Vilius Sauciunas – Lietuva) ar 6-1 6-3. Ceturtdaļfinālā Valerijs piedzīvoja zaudējumu Matam Bružam (Matas Bruzas – Lietuva) ar 1-6 2-6.

Rebeka Margareta Mertena un Patrīcija Špaka no 4. līdz 8.jūlijam piedalījās ITF Juniors turnīrā “16th Tallink Cup 2017” U18 vecuma grupā, kas norisinājās Tallinā, Igaunijā. Patrīcija Špaka uzsāka turnīru ar uzvaru pār Lisi Kubri (Lisse Kubre – Igaunija) ar 6-1 6-2, taču 2.kārtā piedzīvoja zaudējumu Ellai Hāvisto (Ella Haavisto – Somija) ar 2-6 6-0 2-6. Savukārt Rebeka Margareta Mertena turnīru uzsāka ar uzvaru pār Emīliju Salo (Emilia Salo – Somija) ar 6-1 6-3. 2.kārtā ar 6-1 6-0 Rebeka bija pārāka pār Kristiānu Lindu Zahari (Latvija). Ceturtdaļfinālā tika gūta uzvara pār Kristīni Elenu Tigleju (Christina Elena Tiglea – Itālija) ar 6-2 6-1. Pusfinālā Rebeka pārspēja Karolu Plaku (Carol Plakk – Igaunija) ar 6-4 6-4. Finālā Rebekai pretim stājās Patrīcijas pāridarītāja Ella Hāvisto (Ella Haavisto – Somija). Gūstot uzvaru ar 7-6(7) 6-2, Rebeka Margareta Mertena izcīnīja uzvaru ITF Juniors turnīrā Tallinā.

Paralēli vienspēļu turnīram, Rebeka Margareta Mertena, spēlējot pārī ar Sofiju Čekļistovu (Sofiya Chekhlystova – Igaunija), piedalījās arī dubultspēļu turnīrā. 1.kārtā tika gūta uzvara pār pāri no Itālijas – (Linda Cagnazzo un Cristina Elena Tiglea) ar 6-2 6-4. Saspringtā ceturtdaļfināla spēlē tika pieveiktas Igaunijas pārstāves (Lissi Kubre un Helena Narmont) ar rezultātu 6-4 4-6 [10-4]. Pusfinālā Rebeka ar Sofiju tikās pret citu Latvijas/Igaunijas apvienoto pāri (Stefānija Poļisčuk un Carol Plakk), šajā saspringtajā duelī tika gūta uzvara ar rezultātu 0-6 6-3 [13-11]. Finālā Rebekai un Sofijai pretim stājās pāris no Krievijas (Mayya Gorbunova un Mariia Tkacheva). Rebeka Margareta Mertena un Sofija Čekļistova izcīnija uzvaru finālā ar 6-3 6-4, līdz ar to iegūstot 16.Tallink Cup uzvarētāju titulu.

Savukārt no 7. līdz 9.jūlijam Cēsīs norisinās “Latvijas Jaunatnes olimpiāde 2017”. Liepāju tenisa sacensībās pārstāvēja Liepājas Tenisa sporta skolas spēlētāji Valerijs Vorobjovs, Renārs Grodskis, Daniels Špaks, Patrīcija Špaka, Elza Tomase, Alise Vindiga un Alise Grundule.

1.kārtā Daniels Špaks pārspēja Reini Kārkliņu (Mārupes TS) ar 6-3 6-4, Valerijs Vorobjovs guva uzvaru pār Arturu Mihejevu (Mārupes TS) ar 6-3 6-3, bet Renārs Grodskis pārspēja Albertu Gaili (Mārupes TS) ar 6-1 6-1. 2.kārtā Daniels Špaks piedzīvoja zaudējumu Renardam Skutelim (Daugavpils BJSS) ar 5-7 2-6, bet Valerijs Vorobjovs pārspēja Māri Locu (Daugavpils BJSS) ar 6-1 6-3 un Renārs Grodskis guva pārliecinošu uzvaru pār Mārtiņu Jaunzemi (Rīga) ar 6-0 6-0. Pusfinālā tikās abi Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņi Valerijs Vorobjovs un Renārs Grodskis. Šajā reizē uzvaru guva Renārs Grodskis ar 6-1 6-4. Līdz ar to Valerijam Vorobjovam bija jāspēlē par 3.vietu, kurā Valerijs guva uzvaru pār Renardu Skuteli (Daugavpils BJSS) ar 6-4 2-6 6-3 un izcīnīja bronzas medaļu. Savukārt finālā Renārs Grodskis tikās ar Mārtiņu Rocēnu (Ādaži TC), kurā Renārs piedzīvoja zaudējumu ar 4-6 2-6 un ieguva sudraba medaļu.

Meiteņu konkurencē 1.kārtā Alise Vindiga tikās ar Guntru Upenieci (Ādaži TC) un guva vieglu uzvaru ar 6-1 6-0, Alise Grundule spēlē pret Keitu Formaņicku (Ogre) guva pārliecinošu uzvaru ar 6-0 6-0, Elza Tomase ar 6-0 6-0 sagrāva Anastasiju Žuravļovu (Rēzekne), savukārt Patrīcija Špaka ar 6-0 6-0 pārspēja Karinu Burminovu. 2.kārtā Alise Vindiga piedzīvoja zaudējumu Kristiānai Zaharei (Rīgas Satiksmes tenisa klubs) ar 3-6 2-6, bet Alise Grundule guva uzvaru pār Kristīni Lociku (Daugavpils BJSS) ar 6-1 6-3, Elza Tomase pārspēja Elizabeti Kļavinsku (Mārupes TS) ar 6-1 6-2, bet Patrīcija Špaka turpināja pārliecinoši un ar 6-0 6-0 pārspēja Miroslavu Vilkovu (Daugavpils BJSS). Pusfinālā Patrīcija Špaka ar 6-1 6-1 guva uzvaru pār Kristiānu Zahari (Rīgas Satiksmes tenisa klubs). Otrajā pusfināla pārī tikās Liepājas Tenisa sporta skolas pārstāves Elza Tomase un Alise Grundule, šajā duelī pārāka bija Elza Tomase ar 6-2 6-4, atstājot Alisei Grundulei cīņu par 3.vietu, kurā Alise piedzīvoja zaudējumu Kristiānai Zaharei (Rīgas Satiksmes tenisa klubs) ar 2-6 2-6, izcīnot 4.vietu. Finālā sacentās abas Liepājas Tenisa sporta skolas audzēknes – Elza Tomase un Patrīcija Špaka. Ar rezultātu 7-6(6) 6-0 uzvaru visā turnīrā izcīnīja Patrīcija Špaka, atstājot Elzu Tomasi 2.vietā.

Paralēli vienspēļu turnīram norisinājās arī dubultspēles. Meiteņu dubultspēlēs kopā spēlēja Patrīcija Špaka ar Elzu Tomasi, iesākot turnīru ar pusfinālu, kurā tika gūta pārliecinoša uzvara ar 6-0 6-1 pār Daugavpils BJSS pārstāvēm Mariju Golovenkinu un Kristīni Lociku. Finālā Patrīcija ar Elzu tikās pret Rīgas Satiksmes tenisa kluba pārstāvēm Margaritu Ignatjevu un Kristiānu Zahari. Spraigā finālspēlē tika piedzīvots zaudējums ar 4-6 6-2 [5-10] un iegūta 2.vieta.

Zēnu dubultspēlēs vienā pārī spēlēja Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņi Valerijs Vorobjovs un Renārs Grodskis, kuri cīņu sāka ar pusfinālu, kurā tika gūta uzvara ar 6-2 6-3 pār Mārupes TC pārstāvjiem - Arturu Mihejevu un Kārli Stenderi. Finālā Valerijs un Renārs sacentās pret Daugavpils BJSS pārstāvjiem - Renardu Skuteli un Māri Locu. Valerijs Vorobjovs un Renārs Grodskis guva pārliecinošu uzvaru finālā ar 6-0 6-1 un izcīnīja zelta medaļas.

Bet No 7. līdz 9.jūlijam Rīgas Satiksmes Tenisa klubā norisinājās A.Zālīša kauss U12 vecuma grupai, kas vienlaicīgi bija arī LTS kausa 5.posms. Liepājas Tenisa sporta skolu šajā turnīrā pārstāvēja Ričards Špaks, Kristians Lasmanis un Enija Paula Aploka.

Kristians Lasmanis dalību turnīrā sāka ar kvalifikācijas sacensībām, kurās ar 6-4 6-1 tika pieveikts Gustavs Silarājs (Mārupes TS) un ar 6-0 6-2 tika uzvarēts Ernests Spickus (Ādaži TC), tādējādi kvalificējoties pamatturnīram. Pamatturnīrā Kristians Lasmanis piedzīvoja zaudējumu jau 1.kārtā Oskaram Gulbim (ACB/VL tenisa skola) ar 2-6 2-6. Savukārt Ričards Špaks dalību sacensībās uzsāka uzreiz ar pamatturnīru. 1.kārtā Ričards guva uzvaru pār Maksimu Kazancevu (Orange Tennis) ar 6-4 6-2. 2.kārtā Ričards ar 6-3 6-2 pārspēja Stefanu Audriņu (Lielupe TC). Pusfinālā Ričards guva uzvaru pār Robertu Rancānu (Mārupes TS) ar 7-6(4) 6-4. Finālā Ričards Špaks ar 2-6 1-6 piekāpās Gustavam Dambiņam (Tennis Pro Academy) un izcīnīja 2.vietu.

Meiteņu konkurencē Enija Paula Aploka 1.kārtā pārspēja Sofiju Zariņu (Mārupes TS) ar 7-5 6-1. 2.kārtā tika gūta uzvara pār Alinu Krancmani (Biedrība Teniss Rīgā) ar 7-5 6-1. Pusfinālā Enija uzveica Aleksu Černovu (LSNT Akadēmija) ar 6-4 6-3. Finālā spēlējot pret Nikolu Nikolajevu (Biedrība Tennis Rīgā), Enija Paula Aploka guva uzvaru ar 6-2 6-2 un izcīnīja uzvaru turnīra kopvērtējumā.