Tenisistiem panākumi starptautiskā turnīrā Šauļos

No 10. līdz 17. februārim Lietuvas pilsētā Šauļos norisinājās Tennis Europe starptautiskais turnīrs “Toyota Cup 2018” U16 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu šajā turnīrā pārstāvēja – Patrīcija Špaka, Elza Tomase, Alise Vindiga un Valerijs Vorobjovs.

Kā portāls uzzināja Liepājas Tenisa sporta skolā, Valerijs Vorobjovs dalību uzsāka pamatturnīrā, tomēr jau 1.kārtā ar 0-6 2-6 piedzīvoja zaudējumu Jakub Federowicz no Polijas. Papildus vienspēļu turnīram, Valerijs pārī ar lietuvieti Vilius Gaubas piedalījās arī dubultspēļu turnīrā. 1.kārtā Valerijs ar Vilius guva uzvaru ar 6-2 6-1 pār lietuviešiem Tauras Mickus un Dominykas Stonkus. Spēlē par iekļūšanu pusfinālā Valerijs ar Vilius piedzīvoja zaudējumu poļu pārim Jakub Federowicz un Marcel Kamrowski ar 2-6 2-6.

Meiteņu konkurencē Alise Vindiga dalību turnīrā uzsāka ar kvalifikācijas turnīru, kurā uzvarēja abas spēles un nodrošināja sev vietu pamatturnīrā pie pārējām liepājniecēm. Pamatturnīra 1.kārtā Alise ar 7-6(1) 6-0 guva uzvaru pār citu kvalifikācijas turnīra uzvarētāju Daria Mitrokhina no Krievijas. 2.kārtā Alise ar 6-1 6-4 no turnīra izslēdza lietuvieti Otilija Norkute. Spēlē par iekļūšanu pusfinālā Alise Vindiga ar līdzīgu spēli un rezultātu 6-3 4-6 4-6 piekāpās Nikol Palecek no Serbijas un no turnīra izstājās.

Elza Tomase 1.kārtā ar 6-2 6-0 pārspēja lietuvieti Meda Reimoryte. 2.kārtā Elza ar 6-0 6-4 guva uzvaru pār ukrainieti Yulia Zhytelna, savukārt cīņā par iekļūšanu pusfinālā Elza Tomase saspringtā spēlē ar 5-7 6-2 0-6 piekāpās Lietuvas pārstāvei Patricija Paukstyte.

Patrīcija Špaka 1.kārtā ar 6-3 6-1 pārspēja Tatiana Muzykantskaya no Krievijas, 2.kārtā ar 6-3 6-1 tika gūta uzvara pār lietuvieti Emilija Tverijonaite. Lai iekļūtu pusfinālā, Patrīcija guva uzvaru pār savu tautieti Sabīni Rutlauku ar 6-4 6-1. Ar pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 6-1 6-0 pār lietuvieti Klaudija Bubelyte Patrīcija sev nodrošināja vietu finālā, kurā bija jātiekas ar Elzas pāridarītāju Patricija Paukstyte no Lietuvas. Ar visnotaļ pārliecinošo 6-4 6-1 Liepājas Tenisa sporta skolas pārstāve Patrīcija Špaka nodrošināja sev uzvaru starptautiskajā Tennis Europe turnīrā!

Paralēli vienspēlēm Patrīcija Špaka pārī ar Elzu Tomasi piedalījās arī dubultspēļu turnīrā, kurā turnīrs beidzās spēlē par dubultspēļu finālu, kurā ar saspringto 2-6 6-4 10-12 tika atzīts Lietuvas pāra Klaudija Bubelyte un Patricija Paukstyte pārākums.