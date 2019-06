Tints rāda teicamu sniegumu un apsteidz divus olimpiskos medaļniekus

Atslēgvārdi kanoe airēšana | aivis tints

Vācijas pilsētā Duisburgā svētdien noslēdzās otrais, šī gada pēdējais Pasaules kausa posms kanoe airēšanā. Lielisku rezultātu garajā 5000 metru distancē C1 klasē uzrādīja liepājnieks Aivis Tints, kurš izcīnīja augsto 6. pozīciju, apsteidzot vairākus pazīstamus ārzemju sportistus.

C1 5000 m distancē kopumā dalību ņēma 26 sportisti, starp viņiem arī vairāki pasaules čempionātu un olimpisko spēļu medaļnieki. 32 gadus vecais Aivis Tints startēja 22. celiņā, kas nozīmēja, ka blakus viņam bija brauciena galvenie favorīti. Pirmais finišu sasniedza un tādējādi izcīnīja savai valstij vienīgo medaļu šajās sacensībās 21 gadu jaunais meksikānis Rigoberto Kamilo (22:14,766), kuram faktiski šis ir lielākais panākums savā karjerā. Pašā finišā viņš sīvā cīņā tikai par pussekundi apsteidza ungāru Balasu Ādolfu. Savukārt Aivis Tints finišēja 44,5 sekundes aiz uzvarētāja un nopietnā konkurencē ieņēma godpilno sesto pozīciju. Viņš apsteidza tādus vīrus kā Erlonu Silvu no Brazīlijas (divkārtējs pasaules čempions un olimpiskais vicečempions), Iļju Štokalovu no Krievijas (Riodežaneiro olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs) un Filipu Dvoržāku no Čehijas (Eiropas čempions un divkārtējs PČ bronzas medaļnieks).

Tāpat piemiņas vērta ir arī regulāri Latvijā startējošā igauņa Josepa Karlsona izcīnītā 8. vieta. No Tinta Karlsons atpalika par nepilnām 20 sekundēm (23:18,932). Tostarp šī distance izrādījās par sarežģītu pieckārtējam pasaules čempionam Īzakam Keirošam duš Santušam no Brazīlijas, kurš finišu nesasniedza. Tiesa, viņš šodien jau bija aizvadījis vairākus braucienus un pat izcīnīja uzvaru C1 500 metru distancē.

Aldis Artūrs Vilde K1 garajā 5000 metru distancē ierindojās 19. vietā starp 40 startējušajiem dalībniekiem. Finišu sasniedzot pēc 21:01,026 minūtēm, no uzvarētāja portugāļa Fernando Pimentas viņš atpalika par gandrīz pusotru minūti. Arī šajā braucienā izvērtās ļoti interesants finišs starp diviem pieredzējušiem sportistiem. Pimenta pašā finiša taisnē apsteidza leģendāro Maksu Hofu no Vācijas, kurš septembrī svinēs jau savu 37. dzimšanas dienu.

Tieši mājiniekiem no Vācijas šis PK posms izdevās visveiksmīgākais, izcīnot piecas zelta, četras sudraba un četras bronzas medaļas. ''Esmu ļoti apmierināts ar mūsu komandas sniegumu šajā posmā. Jau iepriekš paredzēju, ka uzvarēs mūsu komanda četrinieku sacensībās. Meitenes demonstrēja ļoti labu tehniku, veica lielisku startu un finišu. Viņas patiešām bija pelnījušas uzvaru un var redzēt, ka līdz pasaules čempionātam tikai progresē,'' par aizvadīto posmu izteicās Vācijas sieviešu izlases galvenais treneris Kais Veselijs. Arī pats posms kopumā izdevās ļoti veiksmīgs, pat izpelnoties ļoti pagodinošu salīdzinājumu - Duisburga ir ''kanoe airēšanas Vimbldona''!

Sezonas svarīgākais starts, pasaules čempionāts Ungārijas pilsētā Segedā, norisināsies no 21. līdz 25. augustam. Taču līdz tam paredzētas vēl trīs nozīmīgas sacensības - Eiropas spēles Minskā (25.-27. jūnijs), pasaules junioru un U23 čempionāts Čehijas pilsētā Račicē (12.-14. jūlijs), kā arī Eiropas junioru un U23 čempionāts Rumānijas pilsētā Pitešti (2.-4. augusts). Jāatzīmē, ka nākamajā nedēļas nogalē Limbažu airēšanas bāzē norisināsies arī starptautiskās sacensības ''Sudraba airi'', kurās paredzēts piedalīties ne tikai labākajiem pašmāju sportistiem, bet arī viesiem no kaimiņvalstīm.