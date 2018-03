Ungārijā sašauj piecas medaļas

Atslēgvārdi loku šaušana | čempionāts | curland

„Viegli negāja. Bija daudz spēcīgu konkurentu. Bet, kāpjot uz pjedestāla, biju priecīgs. Trešā vieta Eiropā tomēr ir liels sasniegums,” par piedalīšanos Eiropas Apvidus loka šāvēju čempionātā telpās stāsta vienpadsmit gadus vecais grobiņnieks, loku šāvēju kluba „Curland” dalībnieks Artis Salna. Kopā ar viņu starptautiskajās sacensībās, kas vairāku dienu garumā norisinājās Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, startēja vēl deviņi šī kluba pārstāvji – trīs bērni un seši pieaugušie.

Artis nebija vienīgais medaļnieks. 2. vietu Eiropas čempionātā savā klasē izdevās izcīnīt Aleksim Burkevicam, Raineram Vitkum un Norai Ronei, bet zeltu savā klasē ieguva loku šāvēju kluba „Curland” valdes locekle Dace Lēvalde. „Īpaši priecājos par visu četru bērnu sasniegumiem, jo šīs ir ļoti augsta līmeņa sacensības. Taču, neslēpšu, gandarījums ir arī pašai par savu rezultātu. Sacensībās startēju ar jaunu loku, ko izmēģinājusi biju vien īsu brīdi, tāpēc tas man bija liels izaicinājums. Bet tiku galā veiksmīgi,” atzīst Dace.

Arī desmit gadus vecajam Raineram sacensībās nācies krietni pasvīst: „Jau sākumā no pirmās vietas atpaliku par vairākiem punktiem. Pēdējā dienā gan savācu vēl punktus, bet ar to nepietika. Saviļņojums bija baigi liels, jo pietuvojos ļoti tuvu. Bet sudraba medaļa arī ir laba. Pie tam trešajā dienā „pāršāvu” gan savu personīgo, gan Latvijas rekordu. Un ar to ļoti lepojos.” Līdzīgas emocijas sacensībās bijušas arī viņa vienaudzei Norai Ronei. „Pirmajās dienās es biju pati labākā, bet pēdējā dienā viena meitene no Ungārijas saņēmās spēkos un mani „apšāva” par pieciem, sešiem punktiem. Pēdējā šāvienā iepriekš pazaudētos punktus tomēr atguvu un mūsu abu rezultāti izlīdzinājās, taču pašās beigās ungāriete izrādījās spēcīgāka. Lai arī pirmo vietu čempionātā neieguvu, tomēr jūtos forši. Čempionātā uzveicu vienu lietuvieti, ko domāju, ka nepārspēšu. Arī viņa šķita spēcīga pretiniece,” skaidro meitene.

Diezgan spēcīgu konkurenci sacensībās piedzīvojis arī desmitgadīgais Aleksis Burkevics. “Sīvākais pretinieks bija puisis no Rumānijas, kurš arī pasaules čempionātā izcīnīja zeltu. Tomēr ar savu rezultātu esmu apmierināts. Iepriekš biju labi satrenējies, un sacensībās cīnījos, cik varēju. Otrā vieta ir ļoti labs sasniegums,” novērtē Aleksis.

Jāpiebilst, ka Eiropas čempionātā startēja arī Alekša tētis Modris Burkevics un Noras tētis Jānis Ronis. Jānis savā klasē ieguva 24. vietu, bet Modris izcīnīja 17. vietu. “Pagājušajā gadā, kad braucām uz Rumāniju, es vēl nebiju gatavs piedalīties. Tad tikai Aleksis šāva, un es braucu līdzi kā tētis. Tomēr tai reizē kaut kāds āķītis aizķērās un nolēmu, ka man pašam arī jāpamēģina. Sāku trenēties biežāk, un Ungārijā varēju savus spēkus pārbaudīt. Liekas jau, ka bija labi. Jātrenējas tik tālāk,” pastāsta Modris.

Paralēli Eiropas čempionātam notika arī Indoor 3D Archery sacensības, kurās sudraba medaļas izcīnīja Rainers Vitkus un Aleksis Burkevics.

Dace Lēvalde piebilst, ka, lai arī kādi būtu rezultāti, šāda līmeņa sacensības ikvienam no loku šāvējiem esot ļoti vajadzīgas. “Tas ir tāds ļoti liels kāpiens uz augšu. Tieši sacensībās mēs saprotam, ko katrs spējam un kas vēl būtu jāuzlabo. Šādi pasākumi liek saņemties un sevi pārvarēt, kas parastos treniņu apstākļos nebūt nav tik aktuāli.”

UZZIŅAI

Loku šāvēju kluba "Curland" panākumi Eiropas čempionātā

Dace Lēvalde – 1.vieta AFBL klasē, kā arī Latvijas, Eiropas, pasaules rekords "flint round" un punktu kopvērtējumā;

Nora Rone – 2. vieta CFBB(R) klasē, kā arī Latvijas, Eiropas, pasaules rekords punktu kopvērtējumā;

Rainers Vitkus – 2. vieta CMFS(R) klasē, kā arī Latvijas rekords;

Aleksis Burkevics – 2. vieta CMBB(R) klasē;

Artis Salna – 3. vieta CMBB(R) klasē.