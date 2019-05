Vienam pirmā vieta, citam niķīgs zirgs

Atslēgvārdi jāšanas sports | Atvases | zirgi | durbe

Maija nogalē jāšanas sporta kluba "Atvases" sagatavotajā sacensību laukumā pulcējās sportisti ar saviem zirgiem, lai piedalītos sacensībās un šķēršļu pārvarēšanā. Durbes novada kauss norisinājās jau trešo reizi.

Par spīti sliktajiem laika apstākļiem sportistus atbalstīt bija ieradušies krietns skaits skatītāju. Sacensības svinīgi atklāja Durbes novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics. Viņš sportistiem novēlēja labus startus un jātniekus ar zirgiem aicināja doties sacensību dienas atklāšanas parādē.

Sacensības notika sešos dažādos maršrutos, un kopā starts tika dots 71 reizi. Sportiskie pāri uz Durbes novada kausa sacensībām bija sabraukuši no dažādām Latvijas vietām, pat no Lietuvas. Bija jātnieki, kuru pieredze ir ievērojama, un bija arī tādi jātnieki, kuriem šī bija pirmā pieredze sacensībās. Vieniem veicās ļoti labi, viņi spēja ātrā laikā un bez soda punktiem veikt maršrutu, bet citiem zirgs niķojās un nemaz negribēja lēkt pāri šķēršļiem.

Pirmās trīs vietas savā starpā dalīja dāmas: trešo vietu saņēma Sofija Nikolajenko, zirga vārds Loida. Viņas pārstāvēja JSK "Mustangs" komandu. Otrajā vietā ierindojās Katrīna Asare ar zirdziņu Noldu, no JSK "Princis". Savukārt uzvaras laurus plūca Anna Salmiņa kopā ar savu komandas biedru Vetru. Viņas pārstāvēja JSC "Kaijas" no Jelgavas. A. Salmiņas tētis Nauris laikrakstam atklāja, ka Annai šīs ir jau aptuveni trīsdesmitās sacensības, bet ponijam gan tikai otrās. Protams, Nauris ir apmierināts ar atvases lieliskajiem rezultātiem. Anna jāšanas sportā trenējas jau no septiņarpus gadu vecuma pašu izveidotā sporta centrā. Trenere, kas darbojas ar A. Salmiņu, ir sporta meistare jāšanas sportā no Gulbenes – Marta Leja.

Sacensību laikā norisinājās arī "Vienradža kauss", kuram īpaši gatavojās paši mazākie jātnieki un drosmīgi atrādīja savas jāšanas prasmes. Kāds pat atļāvās nostāties kājās uz zirga muguras. Pasākuma laikā interesentiem bija iespēja ne tikai vērot jātnieku prasmi un zirgu veiklību, bet arī piedalīties dažādās izklaidējošās aktivitātēs un izjādēs ar zirga ratiem. Durbes novada amatiermākslas kolektīvi rūpējās par patīkamu gaisotni un izklaidēja viesus.

Jāšanas sporta sacensības šķēršļu pārvarēšanā rīko Durbes novada dome un Latvijas Jātnieku federācija, par organizatorisko pusi atbild JSK "Atvases".