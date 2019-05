Viesi bija trāpīgāki

Atslēgvārdi loka šaušana | grobiņa | grobiņa open | sacensības

Grobiņā notikušajās loka šaušanas sacensībās "Grobiņa Open 2019" pašmāju sportisti bija viesmīlīgi un olimpiskā loka klasē uzvaras laurus atdeva Nikolajam Siņņikovam no "AiM Archery" un Anetei Kreicbergai no "Amazones".

Grobiņas stadionā uz sacensībām bija ieradušies 18 klubu sportisti, bet mūspuses loka šaušanas godu aizstāvēja Grobiņas "Curland", Aizputes novada "Tebras loki", Durbes "Lindales uguns" un "Archery Liepāja".

Kā ierasts, lielākā pārstāvniecība bija vīriešu olimpiskā loka klasē, kur uz starta līnijas stājās spēcīgs loka šāvēju kontingents. Priekšsacīkstes sekmīgi aizvadīja Latvijas loka šaušanas līderi Dāvis Blāze no "Odiseja" un Jānis Bružis no "Archery Liepāja", tomēr abiem sportistiem līdz godalgām aizsniegties neizdevās. Uzrādot stabilu sniegumu visu sacensību gaitā, par uzvarētāju kļuva Nikolajs Siņņikovs no "AiM Archery", kurš fināla cīņā ar 6-2 pārspēja Liepājas sportistu Maksu Hmeļevski. Bronzas mačā Inārs Dubkevičs ar 7-1 pārspēja Armandu Šuki no "Stiegras", kurš astotdaļfinālā no tālākās cīņas izslēdza Jāni Bruži.

Sieviešu konkurencē visu goda pjedestālu iekaroja "Amazones" sportistes. Anete Kreicberga fināla cīņā ar 6-4 uzvarēja Rimmu Matvejevu, bet 3. vietu ieguva Jeļena Kononova.

Arī kompaktloka klasē savu pārākumu apliecināja "Amazones" loka šāvēji. Vīriešiem triumfēja Gints Jonasts, bet sievietēm nepārspēta palika Kristīne Ādmine-Liepa. Savukārt neaprīkota loka klasē visu pjedestālu aizņēma mūspuses sportisti. "Tebras loku" pārstāvis Viesturs Ārenieks izcīnīja 1. vietu, aiz sevis atstājot "Curland" loka šāvējus Modri Burkevicu un Esteri Ukstiņu. Olimpiskā loka klasē kadetiem uzvarēja Raivo Osvalds no "Archery Liepāja", aiz sevis atstājot Leldi Samoviču no "Odiseja" un Madaru Spāģi no "Lindales uguns".