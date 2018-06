Atslēgvārdi xrace | sacensības | orientēšanās sacensības

Astoņu gadu laikā, kopš notiek piedzīvojumu sacensības „xRace”, to posms šodien pirmo reizi notiek Liepājā. „Gaidām vairāk šādus pasākumus pilsētā. Lieliski! Katru gadu tādu vajag. Nē, divreiz gadā,” pēc finiša tautas distancē cits caur citu sauc liepājnieki no komandas „CF Liepāja”. Tie ir Jānis Jākobsons, Artūrs Jaunsleinis un Salvis Kovaļevskis.

Vai vietējiem ir kādas priekšrocības savās mājās? „Mežu jau labāk nezinājām, bet pa pilsētu gan – kur ir Karostas cietums. Varbūt vienu taku zinājām vairāk kā citi, bet citādi diez vai bija lielas priekšrocības,” stāsta Jānis. Citi zinātāji, kas regulāri piedalās, teikuši, ka diezgan vienkārši bija atrast kontrolpunktus. Laikam jau nekas grūts nebija, saka puiši. „Īsti neiesvīda.” Distances pieveikšanas laiku 3 stundas un 38 minūtes viņi vērtē „Nu, tā... Mēs iesācēji šajā disciplīnā esam, ir ok. Bet, ja nav izteikta orientēšanās ar kaut kādiem kompasiem, fiziski sagatavotam cilvēkam nekas izteikti grūts te nebija.”

Sacensības notiek sporta, tautas un īsajā distancē. Dalībniekiem tās jāveic skriešus, ar velosipēdu un laivā. Starts tikai dots visiem reizē, bet kontrollaiks, protams, garākajām distancēm ilgāks. Ātrākie kontrolpunktu meklētāji sāka finišēt apmēram pēc trim stundām.

Arturs ar deviņgadīgo dēlu Kristoferu - komanda „B.E.K.A” – atbraukuši no Ādažiem. „Ļoti labi,” Arturs vērtē veikumu īsajā distancē un cer pat uz pirmo vietu. „Jau trešo gadu piedalāmies šajās sacensībās. Aktīvi sportojam, patīk gan „x Race”, gan „Stirnu buks”. Pagājušajā gadā jau bijām Liepājā skriet. Kontrolpunktus nekad nav viegli atrast, viss mežs pilns ar tiem. Paskatieties, tepat visapkārt ir kontrolpunkti, bet tos neredz! Ir jālasa leģenda, jāseko līdzi. Ir tieši tā, kā bija teikts – vietas, kam „Stirnu bukā” paskrējāt garām. Tagad mēs ložņājām pa bunkuriem iekšā un ārā, meklējot kontrolpunktus. Velosipēda ceļš veda pa takām, šur tur bija smiltis, bet tie nebija gari posmi. Grūtākais bija lielais ceļš no laivošanas, jo bija vējš pretī.”

Tautas klasē nostartējusi komanda „Freeride”, kurā i Kaspars un Ģirts no Rīgas un Kristīne no Siguldas. Gājis labi un cerot, ka visu atrada. „Tie kontrolpunkti sākumā bunkuros bija tā paslēpti! Bet vismaz tur nebija piedrazots. Bija interesanti un ļoti aizraujoši,”saka Kristīne. Distances bilance komandai ir cietusi roka pēc „lēciena no torņa”’, kā arī norauts ventilis un brauciens ar tukšu riepu. „Cenšamies pa visiem posmiem braukt un piedalīties. Var redzēt citas pilsētas un vietas,” atklāj jaunieši.

Sacensību „xRace” šī gada otrajā posmā Liepājā startē vairāk nekā 90 komandas, stāsta „xRace” pārstāvis, sacensību komentētājs Ivars Bācis.. Sacensības norisinās jau devīto sezonu, to pamatā ir orientēšanās. „Dažādi posmi, pamatā skriešanas, vairāki riteņbraukšanas un arī airēšanas posms. Tie ir dažādā secībā, dalībnieki orientējas pēc kartes, un katra posma beigās uzzina, kāds ir nākamais posms.” Pirmais posms šogad arī notika Kurzemē, Talsos. Kopumā sezonā ir četri posmi. „Ir konstantie dalībnieki, kas startē visos posmos. Gan Talsos, gan arī šeit, Liepājā, ir cilvēki, kas nekad nav startējuši, bet savā pilsētā izmēģina pirmo reizi, kā tas ir – piedalīties šādās sacensībās,” saka Ivars.

„xRace”piedalās sportisti, arī laba līmeņa orientieristi, kas cīnās par augstām vietām. Bet ir cilvēki, kas ikdienā pasporto, kā arī tādi, kas ļoti reti aktīvāk pasporto, bet arī viņi ir laipni aicināti. „Nav tā, ka tikai sportisti var piedalīties. Var jau neskriet visu laiku, var vienkārši iet. Neviens nespiež visus kontrolpunktus savākt. Komanda izvēlas, galvenais, lai visiem ir vienāds mērķis. Var mierīgi svaigā gaisā izbaudīt piedzīvojumu, sajust adrenalīnu, meklējot, kur tas kontrolpunkts ir.

Daudzi nebija pamanījuši informāciju, ka lukturīti vajag paņemt līdzi. Vienā bunkurā pat metri piecdesmit bija jāiet iekšā dziļumā, tur ir pilnīga tumsa. Bet kontrolpunkti netika tā paslēpti, lai būtu grūtāk atrast. Lai nav pavisam viegli, bet arī ne tik sarežģīti, ka zūd apetīte meklēt,” Liepājas posmu raksturo I. Bācis.

Šajā sezonā ir ieviesti jauni noteikumi. Iepriekš pēc starta dalībnieki saņēma kartes, kurās bija visa shēma. Tagad karti saņem 20 minūtes pirms starta, bet dalībniekiem ir skaidrs tikai pirmais posms. Posma beigās kontrolstacijā viņi atrod norādi, ka nākamais posms būs nevis otrais, bet, piemēram, divpadsmitais. Posmi ir samiksēti, to secību sākumā neviens nezina.

„Katru gadu meklējam sacensībām jaunas vietas, lai dalībnieki apceļotu Latviju,” pastāsta Ivars. „Augustā vienmēr ir Rīgas posms, dažas norises vietas paliek, bet puse nāk klāt jaunas. Vajadzīgs cits apvidus, lai neapnīk, lai neatklātas vietas atklāj. „Stirnu bukā” ir tikai skriešana, ātrums, bet šeit ir jāskatās apkārt tā uzmanīgāk, orientēšanās ir pamatā. Te ir ko redzēt, Karosta ir brīnišķīga, skaista vieta Liepājā. Prieks, ka Beberliņu ezera apkaime ir attīstījusies, šeit ir tik skaisti. Nav jābrauc atpūsties uz ārzemēm,šeit pat Liepājā ir ūdeņi, viss zaļš, brīnišķīgs laiks.”