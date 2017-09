"Kurši/ Ekovalis" uzsāk sezonu

Atslēgvārdi florbols | kurši/ekovalis

Jau šajā nedēļas nogalē, svētdien, 17. septembrī, plkst. 18:00, Liepājas Olimpiskajā centrā savu pirmo šīs sezonas spēli "Elvi" florbola līgā aizvadīs "Kurši/ Ekovalis", kas savu skatītāju priekšā mērosies spēkiem ar citu Kurzemes komandu – "Talsu NSS/Krauzers", portālam pavēstīja Kaspars Klamers.

Gaidāmajai sezonai "Kurši" sāka gatavoties jau jūnijā, kad komanda intensīvi strādāja pie fiziskās bāzes. Augustā komanda uzsāka treniņus zālē, kur uzsvaru lika uz individuālo tehniku un komandas spēli, bet septembra sākumā komanda piedalījās starptautiskajā florbola turnīrā Tallinā, kur izcīnīja 2.vietu.

Šogad "Elvi" florbola līgā startēs 12 komandas, no kurām astoņas spēcīgākās regulārā čempionāta vienības kvalificēsies ceturtdaļfinālam, cīnoties par pusfinālu līdz vienas komandas trijām uzvaram. Taču 9. līdz 12. vietas īpašniekiem sezona būs beigusies priekšlaicīgi. Atšķirībā no iepriekšējās sezonas, šogad Latvijas augstākajā florbola līgā dalību ņems komanda no Igaunijas – "EMU SK". Igaunijas vienība aizvadīs tikai regulārās sezonas spēles, nekonkurējot par vietu izslēgšanas spēlēs.

FK "Kurši" sastāvs:

Kārlis Pupils, Edgars Freimanis, Kristofers Capļins, Mārtiņš Puķīte, Jānis Zukulis, Mārtiņš Vējš, Miķelis Krūms, Arvis Aniņš, Gints Siliņš, Mārtiņš Vējš, Ingars Jansons, Markuss Jurjevs, Raitis Bušs, Ralfs Kukuks, Ričards Dēvits, Sandis Lēvalds, Mihails Kostusevs, Mārtiņš Saulītis un Edgars Rimarenko.

Treneris: Mārtiņš Krūms.

"Elvi" florbola līgas komandas 2017./8gada sezonā:

"Kurši/ Ekovalis", "Bauska", "Lielvārde", "Ķekava", "Talsu NSS/Krauzers", "Lekrings", SK "Pārgauja", FBK "Valmiera", "Betsafe/ Ulbroka", "Rubene", FK "Ogres vilki", "EMU SK".