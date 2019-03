Kuršu mērķis – "Arēna Rīga"

Atslēgvārdi florbols | kurši/ekovalis

"Kurši/Ekovalis" šajā nedēļas nogalē ar divām spēlēm Cēsīs pret vietējo "Lekringu" sāks līdzdalību Latvijas florbola virslīgas šīs sezonas izslēgšanas spēlēs. Nākamajā kārtā iekļūs komanda, kas uzvarēs četros mačos. Liepājnieki jau faktiski kopš sezonas sākuma neslēpj – viņu mērķis ir sezonu pabeigt "Arēnā Rīga", proti iekļūt virslīgas pirmajā četriniekā.

"Regulārā sezona un izslēgšanas spēles ir divas dažādas pasaules gan no tiesāšanas, gan no skatītāju, gan no spēlētāju emociju viedokļa. Tomēr mums mājās ir 8 uzvaras 10 spēlēs. Vienreiz zaudējām bullīšos, vienreiz izlaidām uzvaru pēc atrašanās vadībā ar 5:1. Domāju, ka mājas laukuma priekšrocība ir pietiekami liela. Ja aizsniegsimies līdz vienai uzvarai izbraukumā, tas būs ļoti labs pamats [iekļūšanai nākamajā kārtā]. Lielais mērķis ir "Arēna Rīga". Par to runājam savā starpā, esam pārliecināti, ka varam to sasniegt. Protams, tas ir jāpierāda ar darbu. Iespējams, ka "Lekrings" bija labākais variants no pirmā četrinieka komandām, bet tas ir jāpierāda laukumā. Spēks uz papīra vairs nespēlē lomu, tāpat kā nozīmes nav astoņām uzvarām savā laukumā. Tagad visu noteiks taktika un mentālā gatavība. Fiziskajā kondīcijā vairs nevar pielikt, tehniku vairs nevar uzlabot, visu izšķirs mazie knifi un mentālā gatavība," kuršu noskaņojumu pirms šonedēļ startējošajām virslīgas izslēgšanas spēlēm raksturo komandas galvenais treneris Mārtiņš Krūms.

Gatavojoties izslēgšanas spēlēm "Kurši/Ekovalis" teju katru dienu analizē cēsinieku spēļu video ierakstus. Esot izpētītas "Lekringa" sešas spēles, lai varētu atrast sāncenšu snieguma vājās un stiprās puses. Savukārt runājot par kuršu gatavību izslēgšanas mačiem, Mārtiņš Krūms, piesitot pie iedomātā koka, saka: "Visi ir veseli, visi ir ierindā, visi ir atgriezušies sastāvā un visi ir gatavi. Šonedēļ diezgan daudz strādājām pie taktikas. Liekam uzsvaru uz to, ka katrai maiņai, visticamāk, būs savs taktiskais risinājums. Pēc pirmās spēles pavērtēsim, kurš no tiem labāk strādās."

