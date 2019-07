Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | minskas dinamo

Šodien futbola klubs "Liepāja" sāks mūsu pilsētas kājbumbas 21. sezonu UEFA sacensībās. Liepājnieku šīs sezonas pretinieks Eiropas līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ir viens no savulaik spēcīgākajiem baltkrievu klubiem Minskas "Dinamo", kas pusotru desmitgadi nav izcīnījis mūsu kaimiņvalsts zeltu un ko kaimiņvalsts žurnālisti dēvē par nevienam nevajadzīgu klubu. "Dinamo" ir šī pāra izteikts favorīts, taču tas ne tuvu nav grands, un "Liepājai" ir izredzes pārvarēt šo barjeru, tāpat kā to pirms 21 gada paveica Aleksandra Starkova vadītais "Skonto".

Baltkrievu žurnālists Deniss Kaļinovskis "Kurzemes Vārdam" stāsta, ka komandas īpašnieks 20 gadus esot bijis viens no Baltkrievijas lielākajiem galma biznesmeņiem Jurijs Čižs, kurš 20 gadu laikā esot nomainījis 30 trenerus. Šajās divās desmitgadēs "Dinamo", neskatoties uz finansiālajām iespējām, tikai vienreiz kļuva par Baltkrievijas čempionu – 2004. gadā.

D.Kaļinovskis sacīja: "Kopumā "Dinamo" situācija ir miglā tīta. No vienas puses, klubs nevienam nav vajadzīgs, bet, no otras puses – tam neļaus izzust, jo tas ir spēcīgs zīmols. Komandas galvenais treneris cenšas sevi pierādīt, bet trūkst kadru resursa, jo visus kārotākos spēlētājus ziemā izķēra stabilākie Borisovas, Soļigorskas un Brestas klubi. Domāju, ka "Dinamo" ir jāpārvar "Liepājas" barjera, bet viegli, protams, nebūs. Liels pluss ir Gurenko atgriešanās. Viņš ir spēcīgs motivētājs, kas šajā situācijā ir ļoti būtiski. No spēlētājiem nevienu nevaru izcelt – komandā izteikta līdera nav."

Raiba ir arī futbola kluba "Liepāja" nesenā vēsture. Kopš pagājušā gada jūlija mūsējo galvenā trenera amatu ir pildījuši pieci speciālisti – Tamazs Pertija, Mareks Zuntners, Dario Aurelio, Gordons Jangs un Aleksandrs Starkovs.

Snieguma un rezultātu ziņā "Liepāja" progresē, bet blīvajā virslīgas kopvērtējumā mūsējie ieņem tikai 6. vietu.

Minskas "Dinamo" jaudas ziņā, protams, nav "Salzburg", ar ko liepājnieki cienīgi spēkojās 2016. gadā (0:1, 0:2), taču Baltkrievijas čempionāts ir vērtējams kā vismaz galvastiesu augstāka līmeņa turnīrs. Arī "Dinamo" sastāva komplektēšanas iespējas ir labākas nekā mūsējiem. Lai arī baltkrievu kolēģis D. Kaļinovskis uzskata, ka minskiešiem trūkst izteikta līdera, šim statusam nomināli atbilst vairāki pieredzējuši spēlētāji. Arī Ganas pussargs Seidu Jahaja, kurš savas karjeras laikā ir kļuvis par Izraēlas un Moldovas čempionu, kā arī par Moldovas un Rumānijas kausa ieguvēju.

Neskatoties uz favorīta statusu, "Dinamo" nav tik jaudīgs, lai mūsējie ar šo komandu nevarētu cīnīties un uzvarēt. Liela nozīme būs tam, kā spēlētāji noskaņosies abām spēlēm, un šajā ziņā būtiska loma būs Aleksandram Starkovam, kurš, tāpat kā viņa "Dinamo" kolēģis, ir zināms kā labs motivētājs.

