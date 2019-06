Dāvis Ikaunieks, visticamāk, pārcelsies uz Zlīnu

Atslēgvārdi futbols | dāvis ikaunieks

Latvijas futbola izlases uzbrucējam Dāvim Ikauniekam jau tuvākajā laikā vajadzētu parakstīt līgumu ar Čehijas devīto spēcīgāko klubu "Zlin", apstiprinājis kluba sporta direktors Zdeņeks Grigera.

Latvijas galvenais treneris Slaviša Stojanovičs jau maija beigās pavēstīja, ka Ikaunieks savā komandā vairs nespēlē tādēļ, ka vasarā mainīs klubu, un pirmdienas vakarā čehu portāls isport.cz vēstīja par gaidāmu darījumu virkni. Ikaunieka pārstāvēto "Jablonec" visdrīzāk pametīs 26 gadus vecais aizsargs Tomāšs Holešs, kurš karjeru turpinās Prāgas "Slavia", bet viņa vietā klubs vēlas "Zlin" perspektīvo 21 gadu veco aizsargu Liboru Holīku.

Lai tiktu pie Holīka, "Jablonec" no kaut kā ir jāšķiras, un kluba vadība esot pieņēmusi lēmumu pretī dot Ikaunieku un arī uzbrūkošo pussargu Jakubu Janecki, kurš ir atgriezies no īres "Opava". Lai arī nepiepildījās portāla prognozētais, ka darījums tiks apstiprināts vēlākais otrdien (vakar), kad Zlīnas klubs uzsāka gatavošanos jaunajai sezonai, "Zlin" sporta direktors Grigera publiski apstiprināja, ka spēlētāju apmaiņa visdrīzāk notiks: "Gaidām Brno aizsargu Lukāšu Vraštilu, un pievienoties vajadzētu arī Dāvim Ikauniekam un Jakubam Janeckim no Jablonecas."

Ikauniekam šī bija pirmā sezona Jablonecā, un viņš piedalījās 13 spēlēs, tikai divās izejot pamatsastāvā un vārtus negūstot. Pirms tam viņš divus gadus spēlēja Jihlavā, 57 spēles gūstot 19 vārtus un 2018. gadā tiekot atzītam par līgas labāko leģionāru. "Jablonec" šosezon ieņēma ceturto vietu un spēlēs Eiropas līgas otrajā kvalifikācijas kārtā, bet "Zlin" finišēja devītajā pozīcijā un netika līdz Eirokausu pārspēļu finālam. Vakar pie komandas stūres stājās jaunais galvenais treneris Josefs Čaplārs, kurš iepriekš vadīja "Pribram" un ārpus Čehijas ir strādājis arī Polijā, Grieķijā un AAE.

Gan martā, gan jūnijā Ikaunieks izlasē nespēlēja savainojuma dēļ. Šoreiz viņš bija izsaukts, taču pēdējā treniņā pirms Izraēlas spēles (0:3) ieplēsa muskuli, kā dēļ viņam būs jāizlaiž vairākas nedēļas. Iepriekšējā gadā kuldīdznieks pirmoreiz tika atzīts par Latvijas labāko futbolistu.