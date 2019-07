Delegātam pretenzijas pret "Dinamo" faniem, bet ne apsardzi

Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | fani | minskas dinamo

Latvijas futbola klubs "Liepāja" divas minūtes līdz Eiropas līgas pirmās kvalifikācijas kārtas pirmās spēles pamatlaika beigām izlaida uzvaru pār Minskas "Dinamo" (1:1), un pēc izlīdzinājuma vārtiem laukumā izskrēja virkne viesu fanu. "Liepājas" direktors Dāvids Jansons sarunā ar Sportacentrs.com uzsvēra, ka delegāts galvenokārt bijis neapmierināts ar "Dinamo" atbalstītāju uzvedību, nevis kārtībsargu darbu.

"Pēc spēles pusstundu runāju ar delegātu, un viņš teica, ka spēles ziņojumā iekļāvis Minskas "Dinamo" fanu uzvedību un ka mūsu drošības pasākumi bija atbilstoši. Bija piesaistīti gan apsargi, gan Valsts, gan arī pašvaldības policija, fanu tribīne bija norobežota – bija viss nepieciešamais," sacīja Jansons. "No mūsu puses svarīgi bija tas, lai viesu fanus atdalītu no vietējiem līdzjutējiem – lai viņi nevarētu satikties. Liepājas stadions ir viens no retajiem Latvijā, kur viesu fanus var izvietot tribīnē otrā laukuma pusē."

"Grūti teikt, cik profesionāls vai neprofesionāls bija apsargu darbs, taču jāņem vērā, ka viņi arī nedrīkstēja pielietot spēku. Delegāts sacīja, ka drīzāk bijis pārsteigts tieši par Minskas "Dinamo" līdzjutējiem – viņš nebija gaidījis, ka viņi būs tik agresīvi un ka būs ieradušies radīt nekārtības. Arī pendeles izpildīšanas brīdī viņi jau bija pie žoga un bija gatavi skriet laukumā, bet Raļkevičs par laimi mūs paglāba. Delegāts teica, ka Minskas "Dinamo" līdzi bija arī drošības vadītājs, taču arī viņš pirmsspēles sapulcē nebrīdināja, ka varētu gadīties kas tāds – viņš brīdināja vienīgi, ka varētu būt pirotehnika," Jansons turpināja.

"Delegāts mūsu darbā nekādas neizdarības nesaskatīja, taču lēmumu, protams, vēl pieņems UEFA komisija. Pagaidām nezinu, kad varētu būt gaidāma sēde," piebilda kluba direktors. Uz spēli Liepājā bija ieradušies ap 150 Minskas "Dinamo" fanu. Vaicāts par spēlētāju savainojumiem, Jansons sacīja, ka jaunu traumu nav un ka joprojām tiek cerēts, ka Latvijas izlases uzbrūkošais pussargs Mārtiņš Ķigurs varētu pagūt atgriezties ierindā līdz atbildes spēlei, kas Baltkrievijas galvaspilsētā gaidāma ceturtdien.