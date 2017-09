Divas uzvaras un zaudējums

Atslēgvārdi futbols | pirmā līga | dublieri

Nedēļas nogalē notikušajās Latvijas futbola čempionāta pirmās līgas un dublieru turnīra spēlēs uzvarēja attiecīgi "Grobiņas SC" un "Liepāja 2", bet otrās līgas mačā "Karosta" zaudēja saviem tuvākajiem konkurentiem.

"Grobiņas SC": Ozols, Sāmietis (Ostelis), A. Stankus, Knapšis, E. Jēkabsons, Džeriņš, Dobrecovs, Simsons, J. Jēkabsons, Tumanovs, Tīls.

"Grobiņas SC" izbraukumā ar 5:1 (4:0) sagrāva "Staiceles bebrus", ar ko pirmajā aplī savā laukumā nedaudz pamocījās. Izbraukumā cīņa izvērsās nedaudz vienkāršāk – Knapšis jau 12. minūtē realizēja soda sitienu un atklāja mača rezultātu, bet 20. minūtē savus sezonas kārtējos vārtus guva Dobrecovs. Pēc desmit minūtēm Simsons panāca 3:0, savukārt vēl pēc divām minūtēm Dobrecovs nokārtoja sev dubli. Neilgi pēc otrā puslaika sākuma bebri ieraidīja bumbu savos vārtos, bet mājinieku goda vārtus 82. minūtē guva savulaik virslīgā spēlējušais Jānis Lapss.

Grobiņas dzērvju tuvāko konkurentu duelī "Valmiera Glass/ViA" ar 1:0 pārspēja "Progresu/AFA Olaini", būtiski uzlabojot savas izredzes triumfēt pirmajā līgā un izcīnīt ceļazīmi uz virslīgu.

Šīs izredzes savā nākamajā spēlē var pabojāt "Grobiņas SC", kas ar valmieriešiem 23. septembrī tiksies izbraukumā.

"Liepāja 2": Sopots, Krušatins, Diops (Smetanovs), Jaunarājs-Janvāris, Jurkovskis, Ķipsts (Lūks), Ķigurs (Sidorovs), Tobers, Tomkovičs (Jansons), Ševčuks (Zviadadze), Kurtišs (Fogelis).

FK "Liepāja/Mogo" rezerves komanda ar 4:0 (1:0) sagrāva "Mettu/LU 2". Uzbrukumā liepājnieku dublieri bija gandrīz tikpat rezultatīvi kā virslīgas komanda, kas studentus sakāva ar 5:2, bet aizsardzībā izvairījās no vārtu zaudēšanas. Rezultātu 27. minūtē atklāja ukraiņu leģionārs Sergijs Ševčuks, bet pārsvaru mūsējie nostiprināja pēc pārtraukuma, kad Andris Krušatins bija precīzs gan no 11 metru atzīmes, gan no spēles, bet vienus vārtus guva Marks Kurtišs.

Svētdien, 17. septembrī, "Liepāja 2" uzņems "Rīgu 2".

Otrās līgas Kurzemes/Zemgales zonas kopvērtējuma augšgala komandu duelī "Tosmare" savā laukumā ar 1:2 (0:0) piekāpās "Super Novai". Viesu rindās būtiska loma uzvaras izcīnīšanā bija vēl šosezon virslīgā spēlējušajam Edgaram Kārkliņam, kurš 53. minūtē atklāja rezultātu. Liepājnieki pēc Ivo Skripko gola 56. minūtē panāca neizšķirtu, bet neizmantoja iespējas izvirzīties vadībā, par ko samaksāja ar 74. minūtē ielaistiem vārtiem un otro zaudējumu sezonā.

Otrās līgas pēdējo maču "Karosta" 23. septembrī izbraukumā aizvadīs pret Jelgavas "Senčiem".