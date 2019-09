FK "Karosta" paliek bez spēles, jo uz to neierodas "Jūrmalas SS" komanda

Atslēgvārdi futbols | fk karosta

Liepājas futbola klubs "Karosta" ir palicis arī bez pēdējās spēles Latvijas futbola čempionāta otrās līgas Rietumu zonā, jo uz spēli neieradās komanda "Jūrmalas SS".

Iepriekš no otrās līgas turnīra izstājās arī "Karostas" citas konkurentes – "Nikers" un "DSVK Traktors". Tādējādi "Karosta" otrās līgas sezonas izskaņā palika gandrīz bez spēļu prakses, bet trešdien, 25. septembrī, pulksten 19 liepājnieki savā gada nozīmīgākajā spēlē, Latvijas kausa izcīņas pusfinālā "Daugavas" stadionā uzņems "Jelgavu".

FK "Karosta" pārstāvis Endijs Šlampe:

– Čempionātu esam pabeiguši Rietumu zonas 2. vietā. Neesam līdz galam apmierināti, jo mūsu mērķis bija izcīnīt 1. vietu un iekļūt čempionāta nākamajā kārtā. Laikam jau kausa izcīņas dēļ un kalendāra noslodzes dēļ mums mazliet pietrūka jaudas čempionātam. Tāpēc pa ceļam nevajadzīgi zaudējām punktus. Piemēram, mājās pret Saldus komandu. Kopumā bija labi, bet līdz galam apmierināti neesam.

Runājam ar potenciālajiem atbalstītājiem, zinām, ka nākamajā gadā turpināsim spēlēt. Šobrīd ir runa par to, lai pirmās līgas B grupu veidotu no 20 komandām, ko sadalītu divās konferencēs. Šogad otrajā līgā ir četri reģioni, tātad no katra uz pirmo līgu pārietu piecas komandas. Teorijā izskatās, ka mēs spēlēsim pirmās līgas B grupā. Apstiprinājuma tam vēl nav, bet ļoti ceru, ka tā notiks.