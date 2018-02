Izturēja partizānu ofensīvu

Atslēgvārdi futbols | liepāja/mogo

Futbola klubs "Liepāja/Mogo" Kipras treniņnometnes pirmajā pārbaudes spēlē vakar ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja Serbijas čempionvienību Belgradas "Partizan". Mača vienīgos vārtus ar savu kārtējo šedevru uzgleznoja liepājnieku snaiperis Artūrs Karašausks.

Partizāni spēlē pret mūsējiem starta vienpadsmitniekā iekļāva četrus futbolistus no sava čempionāta iepriekšējās spēles, kurā liepājnieku vakardienas pretinieki cīnījās neizšķirti 1:1 ar Serbijas augstākās līgas līdervienību "Crvena Zvezda". Turklāt Gvinejas leģionārs Seiduba Suma vienā no Eiropas trakākajiem derbijiem 13. decembrī guva vārtus.

"Liepāja/Mogo" katru puslaiku aizvadīja ar atšķirīgiem sastāviem. Pirmajā puslaikā laukumā tika futbolisti, kuri nomināli vairāk atbilst pamatsastāva spēlētājiem, tiesa, aizsardzības centrā spēlēja argentīniešu centra aizsargs Gonsalo Negro, kurš komandā ir ieradies uz pārbaudi.

Latvijas vicečempioni cīņu pret Serbijas čempioniem sāka ar augstu un aktīvu presingu, bet pirmie vārtus 4. minūtē apdraudēja serbi. Viņiem pirmajā puslaikā piederēja neliels teritoriālais pārsvars, kā arī mūsējo oponenti demonstrēja labu individuālo meistarību, cenšoties nešķirties no bumbas arī liepājnieku cieša presinga apstākļos.

Ilgāku laiku neko ļoti bīstamu uzbrukumā neizdevās izveidot nevienai no komandām. Mūsējiem padevās vienīgi daži centrējumi, ko bez pūlēm neitralizēja sāncenšu vārtsargs Jovičičs, bet partizāni atzīmējās ar dažiem sitieniem pēc mūsējo aizsardzības pasivitātes. Spēle saasinājās pirmā puslaika beigu fāzē, kad beidzot pa īstam cīņā bija jāiesaistās Raļkevičam, lai ar izgājienu neitralizētu pretinieku potenciāli bīstamu izraušanos uz mūsējo vārtiem. Serbi pat guva vārtus, tomēr pēc tam, kad tiesneši bija fiksējuši aizmugures stāvokli.

Mūsējie vārtus guva savā pirmajā patiesi bīstamajā epizodē. Karašausks saņēma bumbu sev ierastajā kreisajā malā, devās uz laukuma vidusdaļu, kur viņa piespēli neveikli apstrādāja Keitā, taču pirmais klāt pie bumbas bija pats Kara, kurš to no gaisa trieca zem pārliktņa.

Otrajā puslaikā liepājnieku sastāvs kļuva slaidāks, taču arī jaunāks. Tiesa, ar dažiem izņēmumiem pieredzējušo uzbrucēju Karlsona un Grebja izskatā. Ja puslaika ievadā mūsējie ar pretiniekiem vēl cīnījās kā līdzīgi ar līdzīgiem, tad nākamajā pusstundā pretiniekiem piederēja solīds pārsvars bīstamu momentu skaita ziņā. Liepājnieku aizsardzība nervozēja, un izpildīt treneru štāba izkliegto uzdevumu savākties izdevās tikai mača izskaņā. Pretinieki šajā laikā izveidoja kādas desmit labas iespējas gūt vārtus, tomēr vai nu paši sita neprecīzi, vai nu raidījumus bloķēja mūsējo aizsardzība, vai ar skaistiem seiviem atzīmējās Sopots. Vēl arī glāba vārtu stabs.

Cīņas pēdējās minūtēs liepājnieki atvirzīja spēli no sava soda laukuma. Bumbas zaudēšana uzbrukuma zonā gan joprojām bija bīstama, jo beidzās ar "Partizan" ātru pāreju, tomēr arī liepājnieki izveidoja dažus momentus un nopelnīja dažus stūra sitienus, pēc viena no tiem Tobers mazliet neaizsniedzās līdz bumbai, lai iestumtu to tukšos vārtos.

Diezgan smagās otrās 45 minūtes noslēdzās ar liepājnieku uzvaru pret spēcīgu pretinieku. Lai arī "Partizan" nespēlēja savā labākajā sastāvā, Belgradas klubs joprojām turpina līdzdalību Eirokausos. Partizānus jau 15. februārī Eiropas līgas sešpadsmitdaļfinālā gaida spēle pret Pilzenes klubu "Viktoria".

Tikmēr liepājnieki 9. februārī pārbaudes spēlē tiksies ar Krievijas premjerlīgas klubu "Ufa".