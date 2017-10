Jauna izspēle un jauni apvāršņi

Atslēgvārdi futbols | liepājas čempionāts | amatieri

Sestdien startē Liepājas amatieru sporta vērienīgākā sacensības – telpu futbola čempionāts, kas šosezon četrās divīzijās pulcēs 36 komandas. Savukārt trīs mūspuses komandas ir paredzējušas piedalīties Latvijas telpu futbola čempionāta pirmajā līgā.

Liepājas čempionāta rīkotājs Jānis Prokners norāda, ka, salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu komandu skaits ir faktiski nemainīgs, tomēr dažas vienības ir nomirušas, bet vairākas – piedzimušas. No vienas uz divām ir pieaudzis Ventspils komandu skaits, plašāka ir arī bijušā Liepājas rajona pārstāvniecība, un jaunpienācēji ir arī no Liepājas amatieru futbola vides.

Šīs sezonas izspēlē ir paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas. Pirmkārt, ir palielināts A divīzijas komandu skaits, jo čempionāta dalībnieki ir izteikuši vēlmi, lai turnīra debitanti pēc iespējas ātrāk varētu no D divīzijas pārcelties uz A līgu. Turpmāk uz augstāku divīziju pārcelsies pa divām komandām no čempionāta B, C un D grupas, bet 3. vietas ieguvēji piedalīsies pārspēlē. Ir tādas komandas, kas spēlē tikai savam priekam un nevēlas kāpt pa turnīra divīziju kāpnēm, bet ir arī vienības ar ambīcijām, uz telpu futbola kolektīvu atšķirībām norāda Jānis.

Šo pārmaiņu rezultātā vairākas komandas šosezon startēs augstākā divīzijā, nekā tas būtu noticis iepriekšējā izspēles sistēmā, ņemot vērā pagājušās sezonas rezultātus.

A divīzijā ir arī mainījusies čempionu noskaidrošanas kārtība. Ja iepriekš pirmā posma četras komandas aizvadīja vēl vienu apli, tad tagad čempioni kļūs zināmi izslēgšanas spēļu turnīrā, palielinot intrigu.

A divīzijā ir arī mainīts spēles laiks, proti, mačos tiks aizvadīti nevis divi 20 minūšu gari puslaiki, bet viena taima garums, atbilstoši futzāla noteikumiem, būs 15 minūtes tā saucamā tīrā laika. J. Prokners paredz, ka kopējais spēles ilgums gan būtiski nemainīsies.

A divīzijā īpašu uzmanību ir pelnījusi pēdējos gados atkal par Liepājas amatieru futbola vadošo komandu kļuvusī "UPTK", kas šosezon piedalīsies arī Latvijas telpu futbola čempionāta pirmajā līgā. Jānis skaidro, ka Liepājas čempionātā tā varētu startēt savā spēcīgākajā sastāvā. Par Liepājas un tās reģiona futzāla ievērojamo izaugsmi liecina tas, ka pirmajā līgā ir sagaidāmi derbiji, jo "UPTK" nebūs vienīgā mūsu puses pārstāve valsts čempionāta pirmajā līgā. Tajā piedalīsies arī jaunizveidotā telpu futbola komanda "Liepāja", kā arī šajā līmenī gaisu jau apostījusī "Nīca". "Liepāja" turpinot komplektēt sastāvu un trenēties, kā arī gaidot pirmo spēli, kas ir paredzēta 12. novembrī. Neoficiāli ir izskanējušas runas, ka šī projekta popularizēšanas nolūkos liepājnieku rindās līdzjutēji varētu ieraudzīt arī Māri Verpakovski.