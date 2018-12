Jauniešu izlases uzzina pretiniekus

Atslēgvārdi futbols | latvijas izlase | eiropas čempionāts

Latvijas jauniešu futbola izlases, kurās parasti kupli ir pārstāvēti liepājnieki, izlozē ir noskaidrojušas savus pretiniekus nākamajā Eiropas čempionāta atlases ciklā.

Latvijas U21 izlase spēlēs vienā grupā ar Serbiju, Poliju, Krieviju, Bulgāriju un Igauniju.

Latvijas U21 izlase bija iekļauta izlozes piektajā grozā. No sestā groza grupā tika ielozēti mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi, savukārt no trešā groza tika Krievijas izlase. No spēcīgākā groza pretī tika ielozēta Serbija, no otrā – Polija, no ceturtā – Bulgārija. Kvalifikācija sāksies martā, bet noslēgsies 2020. gada oktobrī. Finālturnīrs notiks Ungārijā un Slovēnijā.

Nākamais Eiropas čempionāts norisināsies no 16. līdz 30. jūnijam Sanmarīno, un starp 12 dalībniecēm atrodamas divas komandas no Latvijas grupas – Serbija un Polija.

Daiņa Kazakeviča vadītā Latvijas U21 izlase 2019. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā palika aiz Anglijas, Nīderlandes, Ukrainas un Skotijas, bet apsteidza Andoru.

Mūsu valsts U19 izlase 2019./2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra izlozē iekļuva vienā grupā ar Nīderlandi, Izraēlu un Moldovu. Miniturnīra spēles nākamgad 8., 11. un 14. oktobrī norisināsies Latvijā. Sacensību elites raundā iekļūs katras apakšgrupas divas labākās komandas, kā arī viena labākā 3. vietas ieguvēja. Finālturnīrā 2020. gada maijā iekļūs septiņas izlases, kurām kā rīkotājvalsts pievienosies Ziemeļīrija.

U17 izlasei pretiniekos ielozēja Serbiju, Ungāriju un Baltkrieviju. Šīs grupas spēles nākamgad 24., 27. un 30. oktobrī risināsies Baltkrievijā. Elites kārtā iekļūs katras apakšgrupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās 3. vietas ieguvējas. Finālturnīrā 2020. gada piedalīsies mājiniece Igaunija un piecpadsmit izlases, kas piedalīsies kvalifikācijā.