Kamešs atstājis premjerlīgā iekļuvušo "Yenisey" komandu

Latvijas futbola izlases pussargs Vladimirs Kamešs atstājis Krasnojarskas "Yenisey" komandu, kurai pirms mēneša kā pamatsastāva spēlētājs palīdzēja pirmoreiz vēsturē iekļūt Krievijas premjerlīgā.

Kamešs "Yenisey" komandā divās sezonās aizvadīja 67 spēles, iesitot 14 vārtus. Viņa līgums bija spēkā vēl uz gadu, līdz ar to šāds notikumu pavērsiens jānosauc par negaidītu.

"Šīs bija divas foršākās sezonas manā karjerā - divas Krievijas Nacionālās līgas bronzas un iekļūšana premjerlīgā," izteicies Kamešs, pasakoties līdzjutējiem un komandas biedriem. "Nekad nebiju saticis tik vienotu un jautru kolektīvu."

"Katru nedēļu uz Krasnojarsku atbrauks labākie valsts klubi, pilsētā būs mazs pasaules čempionāts, tomēr tas notiks bez manis," paudis futbolists, neatklājot savus nākotnes plānus.

Kamešs savulaik spēlēja Krievijas Premjerlīgā, kad 2013. gada ziemā no "Liepājas metalurga" pārgāja uz Permas "Amkar", kā sastāvā gada laikā Premjerlīgā aizvadīja 17 spēles, no kurām pamatsastāvā sāka trīs. Uz "Yenisey" viņš 2016. gada augustā devās no "Liepājas".

Šovasar pēc ilgāka pārtraukuma Kamešs atgriezās arī Latvijas izlasē, dodoties laukumā abos Baltijas kausa mačos. Kopā valstsvienībā viņš aizvadījis 16 spēles un guvis vienus vārtus.