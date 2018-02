Atslēgvārdi futbols | liepāja/mogo | treniņnometne

Futbola klubs "Liepāja/Mogo" piektdien savu treniņnometni Kiprā pabeidza ar 2:0 (0:0) uzvaru pārbaudes spēlē pret Maskavas "Lokomotiv" jauniešu komandu. Šodien Latvijas vicečempioni atgriezīsies mājās, kur pēc dažām brīvdienām turpinās gatavoties 2018. gada sezonai, kas sāksies pēc nepilna pusotra mēneša.

Karas kūleņi

Treniņnometnes izskaņā liepājnieku rindas ir papildinājis vēl viens argentīnieties Aleksis Džoels Zarate Maldonado, kura dosjē izskatās visnotaļ iespaidīgi, taču spēlētāja biogrāfijas skapī ir arī kāds skelets, kas saistīts ar tiesu darbiem viņa dzimtenē.

Taču vispirms par spēli, kurā "Liepāja/Mogo" tikās ar "Lokomotiv 2". Būtībā tā ir dzelzceļnieku trešā jeb jauniešu komanda, kuru trenē, iespējams, visu laiku labākais Latvijas virslīgas leģionārs, kādreizējais "Liepājas metalurga" uzbrukuma līderis Aleksandrs Katasonovs. Savukārt "Lokomotiv" sistēmas otrā jeb dublieru komanda ir "Kazanka", kas startē Krievijas trešajā spēcīgākajā līgā.

Maskavieši spēli esot sākuši visai zemu savā laukuma pusē, ļaujot mūsējiem vairāk kontrolēt bumbu. Tas mūsējo pretiniekiem netraucēja izveidot pirmos bīstamos momentus spēlē, un divreiz Liepājas komandu glāba Raļkevičs pēc tam, kad dzelzceļnieki ierāvās brīvajās zonās starp mūsējo aizsargiem. Vēlāk liepājnieki kāpināja tempu, taču pretinieki prasmīgi aizsargājās un neļāva liepājniekiem uzbrukumā izveidot neko ievērības cienīgu. Vārtu rāmī lidoja Jurkovska sitiens, bet labākais moments bija Karašauskam, kurš ielauzās soda laukumā un, par spīti tam, ka viņu turēja, uzsita pa vārtiem. Pēc tam uzbrucējs krita, bet 11 metru soda sitienu tiesnesis nepiešķīra.

Otrajā puslaikā "Liepāja/Mogo" iztika ar divām spēlētāju maiņām, jo T. Pertija vēlējies pārliecināties par futbolistu spēju izturēt visas 90 minūtes.

Mača pirmos vārtus guva Strumija, kurš realizēja soda sitienu no 17 metriem. Gluži kā Arjens Robens, Tonijs Kross un Franks Riberī, liepājnieki Karašausks, Kozlovs un Strumija izlozēja, kurš no viņiem izpildīs soda sitienu. Iepriekš to darīja abi pirmie, bet šoreiz Strumija, kurš pārcēla bumbu pāri mūrim, trāpīja pa vārtu pārliktni, bet pēc tam bumba ielidoja vārtos. Tiesības uz soda sitiena izpildīšanu argentīnietis ieguva, saderot ar Karašausku, kuram sava komandas biedra gols bija jānosvin ar kūleņu mešanu.

Jau nākamajā liepājnieku uzbrukumā "Lokomotiv 2" vārtsargs neveiksmīgi atvairīja Dobrecova centrēto bumbu, pie kuras pirmais piesteidzās Kozlovs, kuram atlika bumbu raidīt tukšos vārtos.

Lai arī rezultāta izteiksmē liepājnieku uzvara bija visai droša, nevar teikt, ka mūsējie maskaviešus vazāja. Tieši pretēji – sāncenši demonstrēja kvalitatīvu sniegumu.

Sestdien un svētdien Liepājas futbolisti Kiprā trenējās bez galvenā trenera Tamaza Pertijas klātbūtnes, jo gruzīnu speciālistam bija jādodas uz Gruziju nokārtot ar dokumentiem saistītas formalitātes. Kiprā visu treniņnometnes laiku nepavadīja arī kluba prezidents Māris Verpakovskis, kurš sākotnēji patrenējās kopā ar komandu, bet tad devās uz pludmales futbola turnīru Taizemē.

Šodien Liepājas vienība tranzītā caur Viļņu atgriežas Liepājā, kur futbolistiem būs dažas brīvdienas. Ja nekas nemainīsies, pēdējā pārbaudes spēle pirms virslīgas kausa izcīņas sākuma "Liepājai/Mogo" 28. februārī būs Viļņā pret Lietuvas vicečempionu "Žalgiri". Virslīgas kausa kalendārs joprojām nav publicēts, bet tā sākotnējā versijā bija paredzēts, ka liepājnieki turnīru sāks 9. martā ar spēli pret "Jelgavu".

Argentīnieša skelets

Liepājas kluba iespējamais papildinājums, 23 gadus vecais argentīnieties Aleksis Zarate no Kipras uz Liepāju devās kopā ar mūsējo komandu un kopā ar savu aģentu, kurš šeit paliks līdz līguma parakstīšanas brīdim.

Zarate ir aizvadījis 10 spēles Argentīnas U17 izlasē, kuras sastāvā piedalījās arī 2011. gada pasaules čempionāta finālturnīrā.

Viņš ir pārstāvējis slaveno Argentīnas klubu "Independiente", kas pēdējās sezonās Zarati izīrēja citam šīs valsts superlīgas klubam "Temperley". Futbola statistikas portāla transfermarkt.com informācija liecina, ka futbolists ir universāls un var spēlēt daudzās pozīcijās – pamatā kā labās malas aizsargs, bet arī kā labās malas pussargs, labais vingeris, centra pussargs, balsta pussargs, centra aizsargs un kreisās malas aizsargs. Viņš bija sava kluba stabils pamatsastāva spēlētājs līdz 2016./2017. gada sezonas otrajai pusei un superlīgā aizvadīja 28 spēles. Taču vēlāk "Temperley" klubs viņu diskvalificēja, jo tiesa futbolistu atzina par vainīgu sava komandas biedra draudzenes izvarošanā. Zaratem piesprieda sešarpus gadu ieslodzījumu, bet futbolista aizstāvis iesniedza apelāciju, uzstājot, ka dzimumakts noticis pēc abpusējas vienošanās. Droši vien, ka spēlētājs ar šādu itin spilgtu profesionālo karjeru nekad nenokļūtu tik tuvu līguma parakstīšanai ar Liepājas klubu, ja spēlētājam nebūtu iepriekš pieminēto juridisko problēmu.

Zarates sniegums piektdienas mačā bijis augstvērtīgs – argentīnietis laikus pārtrauca pretinieku ātros uzbrukumus flangos, esot fiziski spēcīgs, labi spēlējot ar korpusu.

Kiprā sevi labi apliecināja arī 17 gadus vecais Kristers Tobers, kurš pēdējos mačos spēlēja vairāk nekā Dmitrijs Hmizs. Raženais (189 cm) centra pussargs esot iekarojis trenera uzticību ar sekmīgu bumbas pārtveršanu un pašaizliedzīgu sniegumu. Liepājas klubā viņu spēles stila dēļ pat salīdzinot ar Oskaru Kļavu – Tobers nesaudzē ne sevi, ne pretiniekus.

Labu sniegumu demonstrējot Strumija, kurš šajā starpsezonā rādot šim laikam sev neraksturīgi kvalitatīvu sniegumu. Vienā mačā viņš pat izpelnījās kapteiņa apsēju, bet pēdējos divos mačos apsējs tika Karašauskam.

Darba režīms Kiprā līdzinājās gaļasmašīnai – divu nedēļu laikā mūsējie aizvadīja sešas pārbaudes spēles, no kurām četras pagājušajā nedēļā. Turklāt divreiz dienā notika treniņi. Gados jauno spēlētāju, kā arī argentīnieša Negro organisms uz slodzi reaģēja ar paaugstinātu temperatūru. Pēc vienas brīvdienas temperatūra gan esot normalizējusies, un Negro vakar devās laukumā.

Kiprā neiztika arī bez traumām – savainots ir Bērenfelds, savainojumus regulāri gūstošajam Drāzniekam pagājušajā nedēļā bija paredzēts doties uz Spāniju, lai sakārtotu traumēto potīti. Mačā pret "Lokomotiv 2" potīti pagriezis Keitā, cirkšņa problēmas esot Gucam. Atelpa esot bijusi vajadzīga Torresam.

Viens no treniņnometnes ieguvumiem bija iespēja novērtēt visu spēlētāju sniegumu un saprast, kurš futbolists krīt ārā no spēles, bet kurš nekrīt. Sezonu liepājnieki, visticamāk, sāks pašreizējā sastāvā, tomēr pilnībā neesot izslēgta vēl kāda futbolista pievienošanās. Lielāka gan esot iespējamība, ka tas varētu notikt vasaras transfēru loga laikā.

FK "LIEPĀJA/MOGO" PĀRBAUDES SPĒLES

10. janvāris "Liepāja/Mogo" – "Palanga" 3:0

25. janvāris "Sūduva" – "Liepāja/Mogo" 1:1

2. februāris "Liepāja/Mogo" – "Atlantas" 3:2

6. februāris "Liepāja/Mogo" – "Partizan" 1:0

9. februāris "Liepāja/Mogo" – "Ufa" 0:0

12. februāris "Liepāja/Mogo" – "Brommapojkarna" 1:2

13. februāris "Liepāja/Mogo" – "Krasnodar 2" 3:2

14. februāris "Liepāja/Mogo" – "Spartak 2" 3:0

16. februāris "Liepāja/Mogo" – "Lokomotiv 2" 2:0