Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | pārbaudes spēles | Turcija

Futbola klubs "Liepāja" otrdien Turcijā notikušajā pārbaudes spēlē cīnījās neizšķirti1:1 (1:1) ar Krievijas premjerlīgas klubu "Krylya Sovetov".

FK "Liepāja": Zommers, Jurkovskis, Hmizs, Keitā, Apija, Prinss, Spataru (V. Kozlovs), J. Ikaunieks, Torress (I. Kozlovs), Dodo (Ziemelis), Vacadze (Stepanovs).

Krievijas premjerlīgas kluba "Krylya Sovetov" kura budžets esot 34 miljoni eiro, bet spēlē pret savas šīgada otrās treniņnometnes spēcīgākajiem pretiniekiem liepājnieki parādīja savu līdz šim labāko sniegumu Turcijas otrajā darba posmā.

Mača ievadā "Liepājai" labi padevās presings, kas bremzēja samariešu uzbrukumu konstruēšanu. Tiesa, radās iespaids, ka Krievijas komanda ar Jano Ananidzi un Aleksandru Samedovupriekšgalā kopumā sekmīgāk darbojas spēlējot no aizsardzības. Vēl viena Krievijas komandu raksturojoša pazīme bija daudzie centrējumi soda laukumā un uzbrukumu noslēgšana sitot ar galvu. Mača ievadā ar pāris teicamiem seiviem izcēlās Zommers, tomēr arī viņš bija bezspēcīgs 27.minūtē, kad padomju spārni pēc kārtējācentrējuma un hedera atklāja mača rezultātu.

"Liepāja" pēc nonākšanas iedzinējos uzlaboja savu sniegumu. Mūsējiem aktīvi bija abi flangi, kuros spēlēja Spataru un Dodo, bet uzbrukuma centra zonā regulāri ierāvās Vacadze, J. Ikaunieks un Torress. Liepājnieku aktivitāte mūsējiem ļāva nopelnīt vairākas iespējas izpildīt soda sitienus no bīstamām pozīcijām, un viena no šīm epizodēm 33. minūtē noslēdzās ar gūtiem vārtiem. Soda laukumā iespēlēto bumbu nedaudz aizskāra J. Ikaunieks, bet piespēli uz tālo stabu pagarināja Hmizs. Par gola autoru kļuva brazīlietis Dodo, kurš izklupienā aizsniedzās līdz bumbai un ietrieca to zem pārliktņa.

Otrajā puslaikā liepājnieki veica tikai dažas spēlētāju maiņas, un lai arī nomināli daudz spēcīgākie pretinieki izveidoja vēl vairākus bīstamus uzbrukumus, kuros turpināja akcentēt centrējumus, mūsējie brīžiem visai izteikti dominēja bumbas kontrolē. Spilgtākā epizode bija Jurkovska raidījums nedaudz pāri vārtiem.

Nākamo spēli mūsējie 22. februārī aizvadīs pret Kazahstānas klubu "Irtysh".

"LIEPĀJAS" PĀRBAUDES SPĒĻU REZULTĀTI

(datums, pretinieks, rezultāts, vārtu guvēji (-s))

15. februāris "Dinamo Tbilisi" (Gruzija) 1:4 (1:1) J. Ikaunieks

18. februāris "WIT Georgia" (Gruzija) 2:2 (1:0) Jemeļins, Spataru

19. februāris "Krylya Sovetov" (Krievija) 1:1 (1:1) Dodo