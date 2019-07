Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | uefa

Latvijas futbola klubs „Liepāja” iekļuvis UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, paveicot to otro reizi kluba vēsturē. Aleksandra Starkova vadītā komanda ceturtdienas vakarā Minskā ar 2:1 apspēlēja par favorīti uzskatīto Minskas „Dinamo”, divu spēļu summā uzvarot ar 3:2.

„Liepāja” pirmajā mačā savā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1, atstājot divejādas emocija. No vienas puses, liepājniekiem bija daudz labu vārtu gūšanas iespēju, bet uzvara no rokām tika izlaista vien pēdējās minūtēs. No otras puses, bija iegūts neizšķirts pret šī dueļa favorīti Minskas „Dinamo”, turklāt kompensācijas laikā neielaižot pendeli.

Šodienas maču Minskā „Liepāja” aizvadīja ar nepilnu pieteikumu – spēlei pieteikti bija tikai seši rezervisti atļauto septiņu vietā. Ārpus pieteikuma palika Jānis Ikaunieks, vārtu autors pirmajā spēlē, kuram potītes savainojums. Ikaunieka vietā sākumsastāvā devās moldovietis Dans Spataru, un šī maiņa izrādījās izcili veiksmīgi.

„Liepāja” maču iesāka apņēmīgi un radīja vairākus uzbrukumus, ar kuriem „Dinamo” nemaz ne tik viegli netika galā, un desmitajā minūtē Spataru apsteidza aizsargu un pēc lieliskas partnera piespēles pāri „Dinamo” aizsardzības līnijai raidīja bumbu vārtos. Minskas „Dinamo” šāds pavērsiens un spēles sākums izskatījās pārsteidzis, un „Liepāja” turpināja spēlēt skaistu futbolu, raidot bumbu vārtos vēlreiz, taču tiesnesis fiksēja noteikumu pārkāpumu.

Otrajā puslaikā spēles ritējums turpinājās kā iepriekš, liepājniekiem neļaujot mājniekiem daudz izvērsties. Taču īstais trieciens tika dots 71. minūtē, kad „Dinamo” spēlētāji apstājās, redzot, ka liepājnieku spēlētājs pēc sadursmes palicis guļot. Taču bumba tobrīd bija pie Raivja Jurkovska, kuram pretinieku vārtu tuvumā nebija domas tā vienkārši apstāties, viņš uzvarēja savā divcīņā un veica centrējumu, kuru precīzi vārtu priekšā sagaidīja Dodo, panākot 2:0.

„Dinamo” futbolistu nepārliecinošā spēle lika viņiem izpelnīties arī attiecīgu reakciju no vietējiem līdzjutējiem, no kuriem daži uzskatāmi atstāja tribīnes jau pirms beigām. Liepājai tikmēr radās vairākas iespējas iesist arī trešos vārtus, taču tās netika izmantotas un gandrīz arī radās traģēdija – kompensācijas laikā „Liepāja” no nekā ielaida vārtus un tūlīt pēc tam Minskai bija vēl viens bīstams uzbrukums. Rezultāts 2:2 gan tāpat „Dinamo” būtu par maz, un tādēļ neko nemainīja arī vārtu guvums, kas tika ieskaitīts „Liepājas” vārtsargam Valentīnam Raļkevičam kā sitiens savos vārtos. Raļkevičs neveiksmīgi uz vārtu līnijas notvēra augstu lidojušu bumbu, kas pēc kontakta ar aizsargu ielidoja vārtos. Raļkevičam tobrīd ar roku pieskārās arī pretinieku uzbrucējs, bet tiesnesis sodu nefiksēja.

„Liepāja” līdz ar to atkārtojusi savu 2017. gadā paveikto un otro reizi vēsturē iekļuvusi Eiropas līgas otrajā kārtā. Tajā liepājniekiem būs jācīnās ar īru „St. Patrick`s Athletic” un zviedru „Norrkoping” dueļa uzvarētāju. Pirmajā spēlē ar 2:0 uzvarēja zviedri, bet atbildes spēlē pagaidām risinās pirmais puslaiks.