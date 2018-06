Atslēgvārdi futbols | sieviešu futbols | fk liepāja

Latvijas vicečempione "Liepāja" sestdien Baltijas līgas (BSFL) mačā savā laukumā ar rezultātu 0:9 (0:6) kapitulēja "Minsk" komandai no Baltkrievijas.

Liepājas futbolistes cieta otro smago zaudējumu šosezon, jo pirmajā mačā ar 0:10 tika atzīts Šauļu "Gintra-Universitetas" pārākums.

Nākamos mačus BSFL Latvijas komandas aizvadīs 15.jūlijā, kad Latvijas čempione "Rīgas Futbola skola" viesosies pie Tallinas "Flora" futbolistēm, bet "Liepāja" savā laukumā spēkosies ar "Parnu" vienību.

Kopvērtējumā līderpozīcijā ar 12 punktiem četrās spēlēs ir "Minsk" futbolistes, seši punkti ir "Gintra-Universitetas" komandai, pa trim punktiem guvušas "Parnu" un "Rīgas Futbola skola", bet bešā šobrīd ir "Liepāja", Tallinas "Flora" un Kauņas "Žalgiris".

Iepriekšējā gadā turnīrs piedzīvoja savu atjaunošanu, tajā startējot pa divām labākajām komandām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Savukārt par čempioni tika kronēta Lietuvas spēcīgākā komanda Šauļu "Gintra-Universitetas".

Jaunajā sezonā Latviju BSFL čempionātā pārstāv "Rīgas Futbola skola" un "Liepāja", no Igaunijas startē "Parnu" un Tallinas "Flora", kamēr no Lietuvas - Kauņas "Žalgiris" un "Gintra-Universitetas". Tāpat turnīrā piedalās arī "Minsk" no Baltkrievijas.

Šajā sezonā komandas aizvada viena apļa turnīru - katrai pa sešiem mačiem (trīs savā laukumā un trīs izbraukumā). Turpinājumā četras labākās vienības kvalificēsies finālčetrinieka turnīram, kas notiks Lietuvā. Ja pērn turnīra organizatoriskā puse bija uzticēta Latvijai, šogad šos pienākumus veiks Lietuva.

Pērn BSFL turnīrā sešas Baltijas valstu komandas aizvadīja katra pa četrām spēlēm, vienas valsts pārstāvēm savā starpā nesacenšoties. Par čempionēm kļuva "Gintra-Universitetas", kam sekoja "Parnu" un "Rīgas Futbola skola".

BSF čempionāts tika izveidots 2005.gadā un turpinājumā pieredzēja piecas darbības sezonas. Pēc 2010.gada sacensībām turnīra norise tika apturēta, bet pērn tas piedzīvoja savu atgriešanos.