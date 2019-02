”Liepājas” trešais neizšķirts

Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | pārbaudes spēles | futbols | fk liepāja | pārbaudes spēles

Futbola klubs "Liepāja" piektdien Turcijā notikušajā pārbaudes mačā atspēlējās no minimāla deficīta un nospēlēja neizšķirti 1:1 (0:1) ar Kazahstānas klubu "Irtysh". Mūsējo labā vārtus guva Daniils Ulimbaševs.

FK "Liepāja" pret "Irtysh": Zommers, Jurkovskis, Jemeļins (Tobers), Keitā, Žuļevs, I. Kozlovs, Torress (Hmizs), J. Ikaunieks, Spataru(Ulimbaševs), Dodo (Ziemelis), Vacadze (V. Kozlovs).

Nedēļas sākumā "Liepāja" aizvadīja divas spēles divu dienu laikā, un trešdien komandai bija iedota brīvdiena. Sākotnēji pieļautais kopīgais brauciens uz Antalju tomēr netika sarīkots, bet tie, kurivēlējās uz 20 kilometru attālumā esošo pilsētu varēja doties saviem spēkiem.

Viesnīcā palikušie baudīja silto pavasara sauli, kas gan nāk komplektā ar diezgan saltu vēju. Daudziem Eiropas atpūtniekiem tas netraucē februārī tikt pie savas ādas šī gada pirmās bronzas nokrāsas. Pieczvaigžņu hoteļa standarta izklaides iespēju sarakstā ir arī nodarbības svaru zālē, baseins un pirtis. Aksu pašvaldībā esošās viesnīcas "Royal Seginus Hotel" apkārtnē ir arī vairāki apģērbu tirgi, kur ļoti izdevīgi var iegādāties dažādus apģērbus ar zīmolu uzšuvēm. Īsāk sakot – tur tirgo slavenu zīmolu viltojumus.

Par sava veida izklaidi var uzskatīt dažādu savstarpēju apsmaidīšanu komandā. Vārtsargu treneris Viktors Spole laiku pa laikam pilda arī komandas operatora pienākumus un radīja smieklīgu video sižetu par gados jaunajiem spēlētājiem. Tie trenerim atbildi parādā nepalika un izveidoja asprātīgu video par V. Spoli kā "Oskara" balvas saņēmēju.

Pēc šīs nedēļas otrā mača (1:1 pret "Krylya Sovetov" – A.S.) neviens futbolists par veselības problēmām īpaši neesot sūdzējies. To varētu skaidrot ar daudz labākas kvalitātes laukumu, salīdzinot ar pirmdienas maču pret "WIT Georgia". Tomēr no sākotnējā 22 futbolistu saraksta nedēļas vidū dažādu iemeslu dēļ bija palikuši tikai 16 laukuma spēlētāji. Kopējā grupā atgriezās Tobers, daļēji kopā ar visiem trenējās Ķigurs, bet noierindas izkrita Ivanovs un Ulimbaševs. Pārbaudāmais krievu uzbrucējs "Liepājas" treniņnometni jau ir pametis, bet mūsējo treneru štābs vēlas sastāvu papildināt ar balsta pussargu un uzbrucēju.

Pēc atpūtas treniņi atsākās ar jaunu sparu. Pirmsspēles dienas treniņu rīta sesijā futbolistiem bija jātrenējas ar lielāku slodzi, bet vakara nodarbība bija vieglāka. Vingrinājumi ar sacensības elementiem tās noslēgumā bija azartiski un iecerēti spēlētāju morāles uzlabošanai.

Spēli pret Kazahstānas vienību "Liepāja" sāka ar pārsvaru bumbas kontrolē, taču 14. minūtē mūsējie pasīvi nospēlēja sava soda laukuma tuvumā un sāncenši savu uzbrukumu noslēdza ar bumbas raidījumu vārtos.

Pirmajā puslaikā "Irtysh" savus uzbrukumu noslēdza ar vēl pāris līdzīgām epizodēm, bet kopumā arī šie mūsējo pretinieki sagādāja "Liepājai" problēmas pēc centrējumiem un sitieniem ar galvu. Pretinieku uzbrukuma smailē darbojās augumā garš un ražens spēlētājs, kas ir raksturīgi arī "Riga FC" un "RFS" komandām. Šādā ziņā liepājniekiem treniņspēle bija divkārt vērtīga, lai sagatavotos virslīgas sezonai.

Pirmajā puslaikā varēja vēlēties, lai liepājnieku uzbrukumi būtu bīstamāki, taču mūsējie tāpat radīja vairākas labas iespējas izlīdzināt rezultātu. J. Ikaunieks ar galvu sita bumbu rokās pretinieku vārtsargam, ar kāju aizripināja bumbu nedaudz garām mērķim, bet vienu Janča golu neieskaitīja aizmugures stāvokļa dēļ.

Otrā puslaika ievadā ar pāris bīstamiem sitieniem atzīmējās Spataru, bet kazahu komanda pretī lika dažus raidījumus ar galvu. Kopumā līdzvērtīgajā spēlē mūsējie pārņēma iniciatīvu, ko palīdzēja paveikt svaigu spēlētāju sūtīšana laukumā, un divi uzmainītie futbolisti izveidoja mūsējo vārtu guvumu. Ziemelis 82. minūtē piespēlēja soda laukumā, bet Ulimbaševs no tā vidus trieca bumbu tīklā. Vēl pēc četrām minūtēm V. Kozlovs kritienā netrāpīja bumbu mērķī no pašas vārtu priekšas un neizmantoja iespēju izraut mūsējiem uzvaru.

Sliktā ziņa ir tāda, ka "Liepāja" Turcijā vēl nav uzvarējusi, bet labā, ka komanda gūst vārtus, prot atspēlēties no nelabvēlīga rezultāta un rada labas vārtu gūšanas iespējas.