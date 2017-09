Liepājnieki debitēs jaunatnes līgā

Atslēgvārdi futbols | uefa

Trešdien Liepājā norisināsies Latvijas futbolam vēsturiska spēle – pirmoreiz vēsturē kāda no mūsu valsts jauniešu komandām piedalīsies UEFA jaunatnes līgas mačā. Tajā FK "Liepāja U18" uzņems Soļigorskas "Shakhtar" no Baltkrievijas. Spēles sākums pulksten 19.

UEFA jaunatnes līga ir turnīrs, kura pirmajā posmā čempionu līgas grupu turnīra 32 dalībnieču jaunatnes komandas aizvada identisku turnīru ar identiskām apakšgrupām, kā to dara viņu pieaugušie kolēģi.

Turnīra otrajā zarā startē vēl 32 jaunatnes komandas, kas ir savu valstu čempiones. Tās izslēgšanas spēļu turnīrā noskaidros 8 vienības, kas tiksies ar jaunatnes čempionu līgas grupu turnīra 2. vietu ieguvējām. Šo dueļu uzvarētāji turpinās cīņu par turnīra galveno trofeju.

Liepājnieki šīm sacensībām kvalificējās pērn, uzvarot Latvijas U18 čempionātā, kā arī labvēlīga UEFA klubu koeficienta ranga dēļ. Lai arī Latvija šajā rangā atrodas tikai 41. vietā, ar to pietika, lai debitētu jaunatnes līgā.

Liepājas Futbola skolas U18 komandu, tāpat kā FK "Liepāja/Mogo" dublieru vienību trenē Jānis Intenbergs, kurš saka, ka tas ir brīnišķīgi, ka ir iespēja piedalīties šādā turnīrā. Runas par liepājnieku iespēju startēt jaunatnes līgā bijušas jau iepriekš, bet šogad jaunums par iekļūšanu tajā bijis negaidīts un patīkams. Jaunatnes līgas komandās pamatā spēlē 1999. gadā dzimušie futbolisti, kurus drīkst papildināt trīs 1998. gada puiši. Komandas pazīstamākais spēlētājs ir Marks Kurtišs, kurš pagājušajā sezonā visai daudz spēlēja virslīgā.

Jānis atklāj, ka viņa komandai nav uzdevums par katru cenu iekļūt jaunatnes līgas nākamajā kārtā, tomēr uzdevums ir attīstīties. "Ja mēs nevaram vinnēt, tad mēs arī neattīstīsimies. Man liekas, ka tas nav iespējams. Guntis Indriksons saka, ka ir jāaudzina konkurētspējīgi spēlētāji. Ja tu nevari uzvarēt, tad kā tu vari būt konkurētspējīgs?" retoriski jautā J. Intenbergs.

Viņš allaž ir atkārtojis, ka, lai iemācītos spēlēt futbolu, ir jāspēlē uzbrūkošs futbols. Viņš atzīst, ka arī ar šo komandu joprojām ir vēlme uzbrukt. Pats par sevi saprotams, ka treneris vēlas iekļūt nākamajā kārtā, cits jautājums ir par to, vai tas izdosies, bet svarīgi ir nospēlēt cienīgi, jo Baltkrievijas čempionu komanda nevar būt vāja. "Viņiem jau ir jaunatnes līgas pieredze – pērn viņi tikās ar Izraēlas klubu. Mums ir viens viņu spēles ieraksts. Priekšstats man ir, bet viņiem ir tāda pati situācija kā mums – par čempioniem kļuva vieni futbolisti, bet būtībā puse komandas ir pamainījusies. Slikti viņi nevar būt, bet izlozē mums varēja trāpīties serbi, komanda no Izraēlas, turki, krievi. Domāju, ka pašreizējie pretinieki nav no kosmosa, nav no Anglijas premjerlīgas."

Raksturojot baltkrievu futbolu, Jānis stāsta, ka šīs valsts U19 izlase tikko ir zaudējusi igauņu vienaudžiem, bet arī Latvijas šī vecuma izlase ar igauņiem nespēlē tik spīdoši. Baltkrievi ir tehniski, organizēti un labi apmācīti spēlētāji.

Runājot par savas komandas izredzēm, treneris atzīst, ka iepriekšējos gados liepājnieku konkurētspēja būtu bijusi lielāka. Jaunatnes futbolā sastāvu mainība ir normāla prakse. Piemēram, liepājniekiem tiesības piedalīties jaunatnes līgā izcīnīja par 50 procentiem atšķirīgs sastāvs.

Liepājnieku plusu sarakstā vairs nav tik labas bumbas kontroles kā agrāk, bet mūsējo stiprā puse ir raksturs. Treneris vēlētos, lai komandai būtu labāka momentu realizācija, un šajā ziņā ir cerības uz Latvijas U21 izlases uzbrucēju Kurtišu. Pluss esot komandas kapteinis Kristers Tobers, kurš vidējā līnijā pārtver daudz bumbu. Lai arī liepājnieki maz ielaiž vārtus, aizsardzību gan nevar uzskatīt par lielu priekšrocību. Liela nozīme būs nepārskaņot spēlētājus, lai viņi laukumā nedotos trīcošām kājām. Svarīgi ir sagatavot liepājniekus tā, lai viņi laukumā varētu brīvi parādīt, uz ko viņi ir spējīgi.