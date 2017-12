Atslēgvārdi māris verpakovskis | lff laureātu vakars | arturs karašausks | Tamazs Pertija

Ceturtdien notikušā Latvijas Futbola federācijas laureātu vakara laikā, kā arī pēc tā beigām, gan balvu pasniegšanas norises vietā "VEF kultūras pilī", gan sociālajos tīklos netrūka neizpratnes un sašutuma par to, ka virslīgas labākā uzbrucēja balvu nesaņēma FK "Liepāja/Mogo" spēlētājs Artūrs Karašausks.

Treneru un klubu kapteiņu balsojumā Karašausks par vienu balsi piekāpās ventspilniekam Adelekem Akinjemi. Lai arī Latvijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs no balsošanas atturējās, Karašauska ignorēšanā daži saskata viņa un Starkova sarežģīto attiecību pēdas. Proti, virslīgas klubu treneru un kapteiņu balsojumā liepājnieku uzbrucējs bija pārāks par ventspilnieku ar 5-3, bet Akinjemi 3 balsis saņēma no speciālistiem, kuri ir cieši saistīti ar A. Starkovu. Šie speciālisti ir LFF treneris Vladimirs Serbins, LFF izglītības nodaļas vadītājs Jurijs Andrejevs un U21 izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs, kura kontakti un ietekme varēja iespaidot arī Virslīgas un "Jelgavas" balsojumu par labu Ventspils nigērietim, bet precīzāk – pret liepājnieku Karašausku.

Akinjemi noteikti bija spilgts uzbrucējs, bet cik ļoti lielai necieņai ir jābūt pret pašmāju futbolu, lai neizceltu, iespējams, tikpat spilgtu, bet, iespējams, vēl spilgtāku uzbrucēju A. Karašausku? Turklāt ar pašmāju kājbumbas talanta nenovērtēšanu izcēlās federācijas darbinieki.

Liepājas klubs sociālajos tīklos publicēja apsveikumus savam trenerim Tamazam Pertijam un uzbrucējam A. Karašauskam, nosaucot viņus par virslīgas labāko treneri un uzbrucēju, bet futbola kluba "Liepāja/Mogo" prezidents Māris Verpakovskis neslēpj vilšanos par balsojumu rezultātiem.

Portāls Mārim Verpakovskim uzdeva vienu jautājumu – kāda ir Liepājas kluba reakcija uz notikušo?

– Mums bija tieši tāda pati reakcija kā vairumam zālē klātesošo. Izbrīnīja dažu laureātu uzvaras. Nepavisam negribu viņus noniecināt, noteikti, ka viņiem bija laba sezona, bet, mani pārsteidza Artūra Karašauska neuzvarēšana labākā uzbrucēja nominācijā. Viņš aizvadīja spožu sezonu, guva daudz izšķirošu vārtu. Var teikt, ka viņam ir ļoti liels nopelns, lai [Liepājas] komanda izcīnītu Latvijas kausu un 2. vietu virslīgā. Domāju, ka nebija šaubu par to, ka Jevgēņijs Kozlovs ieguva virslīgas labākā spēlētāja balvu. "Spartaka" čempiona titulā ir ļoti liels Kozlova nopelns, par viņa trim balvām nerodas nekādi jautājumi. Taču man liekas absurdi neiedot labākā uzbrucēja balvu Karašauskam. Nesaprotu kāpēc Adeleke izpelnījās šo balvu. Visu cieņu viņam. Labs spēlētājs, guva daudz vārtu, bet Karašauskam bija spilgtāka sezona. Arī komanda virslīgā izcīnīja augstāku vietu.

Mazliet izbrīnīja arī Mareka Zuba uzvara labākā trenera balsojumā. Visu cieņu arī viņam. Uzskatu, ka Mareks Zubs ir ļoti labs, gudrs un inteliģents treneris, tomēr ir jāņem vērā, ka šosezon viņš ar "Spartaku" nostrādāja četrus vai piecus mēnešus. Ja nemaldos, viņš atnāca uz klubu pirms paša čempionāta sākuma un aizvadīja labu sezonas ievadu, bet pirms "Spartaka" čempiona titula klubam nomainījās vēl divi treneri. Kausā "Spartaks" arī neuzvarēja, un man ir grūti saprast par ko trenerim piešķīra titulu.

Tamazs Pertija pilnvērtīgi gatavoja komandu, kas virslīgā izcīnīja 2. vietu un uzvarēja kausa izcīņā. Ja cilvēki to neredz un aizver acis, ja laikam svarīgāks ir savs ego, ja svarīgāks ir jautājums par patiku vai nepatiku, ja nespēj objektīvi novērtēt, tad es domāju, ka ir jāspriež par daudzu cilvēku kompetenci. Vai arī kaut kas īsti nav kārtībā ar balsošanas sistēmu, un tā ir jāmaina. Tādas ir manas domas, un man liekas, ka es no futbola kaut ko saprotu. Ja Karšausks nebija pelnījis labākā uzbrucēja titulu, bet Pertija – labākā trenera balvu, tad es neko nesaprotu no futbola.

Visvairāk mani pārsteidza treneru padomes balsojums, izņemot Igoru Stepanovu un Aleksandru Basovu. Man rodas jautājums: vai treneri skatījās īsto čempionātu? Ja cilvēki atrodas treneru padomē, tad viņiem ir jābūt diezgan kompetentiem. Emocijām nav jāvalda, jānobalso ir par labāko spēlētāju, par labāko uzbrucēju, pussargu, aizsargu un vārtsargu, nevis par to, kurš ir izdevīgāks vai mazāk izdevīgs, paklausīgāks vai mazāk paklausīgs. Balsojumam ir jābūt objektīvam, nevis kāda interesēs.

Karašauskam ir specifisks raksturs, taču runa ir nevis par raksturu, bet par virslīgas labāko uzbrucēju. Nezinu, kad vēl spēlētājs ir guvis tik daudzus svarīgus un skaistus vārtus. Ja cilvēki nevar pārkāpt pāri savam ego, kaut ko mēģina manipulēt, tad priekš kam ir vajadzīgs balsojums? Nosauciet to par treneru padomes apbalvojumu vakaru, kur tiek paziņoti tie, kurus šī padome izvēlas!