Pa nullēm pret premjerlīgas klubu

Atslēgvārdi liepāja/mogo | fk ufa | 0:0 | pārbaudes spēles | treniņnometne | Kipra

Futbola klubs "Liepāja/Mogo" piektdien Kiprā notikušajā pārbaudes spēlē cīnījās neizšķirti 0:0 ar Krievijas premjerlīgas klubu "Ufa".

Mačā pret Ufas komandu liepājnieki izvēlējās visai uzbrūkošu shēmu 4-3-3 ar Karlsonu uzbrukuma smailē, kā arī Karašausku un Apiņu attiecīgi kreisās un labās puses insaidu pozīcijās.

No abu klubu pārstāvju informācijas apkopojuma izriet, ka spēle sākusies labā tempā. Sākotnēji neviena no komandām nav izveidojusi vārtu gūšanas iespējas, līdz Ufas klubam izdevies nedaudz saasināt savu uzbrukumu ar nesekmīgu centrējuma mēģinājumu.

Turpinājumā vairākas reizes mūsējos glāba Raļkevičs, tai skaitā arī pēc pretinieku raidījuma vārtu devītniekā, un Baškortostānas klubs nopelnīja vairākus stūra sitienus. Raļkevičs glāba arī pēc oponentu izgājiena viens pret vienu.

Kopumā izpaudās FK "Ufa" pārākums klasē, kas ir likumsakarīgi, ņemot vērā to, ka Krievija UEFA klubu rangā atrodas 6. pozīcijā, kamēr Latvija ieņem 41. vietu. Taču liepājnieki pretī lika labu funkcionālo sagatavotību, bet pēc karstuma dēļ paņemtās padzeršanās pauzes, mūsējie apliecināja arī sava uzbrukuma potenciālu. Apiņš bīstami uzsita no distances, iespēja bija arī Karašauskam. Ufas kolektīva aizsardzība mūsējiem īsti neļāva izvērsties uzbrukumā, tomēr Karašauska kritiens soda laukumā esot bijis pendeles vērtībā, taču tiesnesis to nepiešķīra, tāpat kā bez šāda uzmanības apliecinājuma palika arī mūsējo pārkāpums savā soda laukumā.

Droši vien, ka 11 metru soda sitiena vērts bija arī Raļkeviča pārkāpums pēc pārtraukuma, kad pendele atkal palika nepiešķirta. Saudzīgs bija ne tikai mača galvenais tiesnesis, bet arī Karašausks, kurš no pāris metru attāluma sita pāri vārtiem. Neskatoties uz tradicionāli daudzajām spēlētāju maiņām, liepājnieki pārņēma iniciatīvu, tiesa, mača izskaņā atkal vairakkārt savu komandu glāba Raļkevičs.

Neizšķirts esot likumsakarīgs spēles iznākums, taču bezvārtu neizšķirts – ne tik ļoti likumsakarīgs.

FK "Liepāja/Mogo" sākumsastāvs:

Raļkevičs – Jurkovskis, Jemeļins, Negro, Keitā – Strumija, Kozlovs, Torress – Karašausks, Karlsons, Apiņš.

Uz maiņu laukumā devās:

Tobers, Ķigurs, Gucs, Ivanovs, Dobrecovs, Ķipsts, Grebis, Krautmanis.