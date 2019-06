Pietrūkst laukumu visiem futbolistiem

Atslēgvārdi Dobrecova kauss | futbols

96 komandas no sešu valstu 43 futbola akadēmijām trīs dienu garumā Liepājā pulcējās populārākajā starptautiskajā bērnu futbola turnīrā "Dobrecova kauss", kur, šoreiz klātesot simtiem vecāku līdzjutēju lomā, spēkiem mērojās zēni un meitenes četrās vecuma grupās.

Turnīrs norisinājās gandrīz visos pilsētas futbola laukumos, arī Grobiņā, bet atklāšanas parādē jaunie futbolisti devās stadionā "Daugava", lai atklātu simbolisko Liepājas un Krievijas futbolistu draudzības spēli.

Gaisotne vērienīgajos futbola svētkos, kas Liepājā norisinās jau devīto vasaru, ir ļoti pozitīva, dažbrīd vecāki līdzjutēji aizraujas pat vairāk nekā jaunie futbolisti. "Turnīrs aug gan organizatoriskajā plāksnē, gan dalībnieku skaita ziņā. Šajā nedēļas nogalē uzņemam 96 komandas, bet augustā, kad notiks sacensības citām vecuma grupām, jau sagaidām vairāk nekā simts komandas. Tāda vērienīga turnīra organizēšanā Liepājā jau sāk pietrūkt stadionu, un šogad daļa no spēlēm notiek arī Grobiņā. Iespējams, nākotnē būs vēl jāpaplašina stadionu ģeogrāfija," pastāstīja "Dobrecova kausa" organizators, bērnu futbola treneris Ingus Lukovičs.

Septīto reizi "Dobrecova kausā" piedalās baltkrievu "BATE" jaunie futbolisti, bet pirmo reizi atbraukuši arī ukraiņi. I. Lukovičs norāda, ka vairums viesu slavē Liepājas lieliskos spēles apstākļus un jūras tuvumu. "Vienā no starptautiskiem turnīriem iznāca spēlēt pret Ingus Lukoviča komandu, un viņš uzaicināja atbraukt uzspēlēt uz Liepāju. Jau piekto gadu mēs ierodamies uz šīm sacensībām. Gadu no gada redzu, ka turnīra kvalitāte aug, tāpat paplašinās klubu ģeogrāfija. Mūsu debijas turnīrā 2015. gadā mēs izcīnījām 2. vietu, turpmāk godalgotās vietās ielauzties nav izdevies, bet šogad mērķis ir uzvarēt. Braucot uz "Dobrecova kausu", jau iepriekš zinām, ka organizatoriski viss būs lieliski nokārtots, būs spēcīgi pretinieki. Šogad mēs ieradāmies jau nedēļu pirms turnīra un noorganizējām treniņnometni. Sportistiem līdzi dodas arī vecāki, un viņi šinī laikā izbauda pilsētas jaukumus kā tūristi," pastāstīja treneris Romāns Tarasovs no Kaļiņingradas.

Bet liepājnieks Aleksejs Laptevs saka: "Vēlos, lai mani puiši iegūtu starptautisku pieredzi, šeit ieradušies dažādu skolu pārstāvji. Tā būs vērtīga pieredze, ko nevaram iegūt pašmāju čempionātā. Puiši jūt satraukumu, bet tas ir normāls stāvoklis sportistiem. Es savukārt pārdzīvoju, lai mēs gūtu punktus un parādītu pretiniekiem, ka esam laba komanda."

Liepājnieku šoreiz starp turnīra līderiem nebija, bet komandu pārstāvji uzsvēra gūtās spēļu prakses nozīmīgumu un arī lielisko futbola svētku atmosfēru, ko tepat pašu mājās nopietnā turnīrā ir iespēja izbaudīt bērniem un vecākiem.