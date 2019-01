Pirmajā spēlē 2:3 pret rumāņiem

Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | pārbaudes spēles

Futbola klubs "Liepāja" ir aizvadījis savu šīgada pirmo pārbaudes spēli, kurā mūsējie ar rezultātu 2:3 (1:2) piekāpās Bukarestes "Dinamo". Liepājnieku labā vārtus guva Viktors Ziemelis un Jānis Ikaunieks.

Liepājas līdzjutējiem Bukarestes "Dinamo" vārds nav svešs, jo "Liepājas metalurgs" 2003. gadā ar šo klubu tikās UEFA kausa kvalifikācijas pirmajā kārtā. Mūsējie izbraukumā zaudēja ar 2:5, bet atbildes mačā savā laukumā cīnījās neizšķirti 1:1. Kopš tiem laikiem Bukarestes vilku spožums ir gājis mazumā. Viens no savulaik spēcīgākajiem Rumānijas klubiem par savas valsts čempionu pēdējo reizi ir kļuvis 2007. gadā, pērn ierindojās 7. vietā, bet šosezon pēc 21 kārtas Rumānijas čempionāta augstākās divīzijas kopvērtējuma atrodas tikai 11. vietā 14 klubu konkurencē.

Futbola kluba "Liepāja" galvenā trenera Gordona Janga asistents Mareks Zuntners informē "Kurzemes Vārdu", ka mūsējie Antaljā katru dienu aizvada pa diviem treniņiem, un nodarbība netika atcelta arī spēles dienā: "Visu savu darbu koncentrējam kondīcijas treniņiem, tāpēc mēs šai spēlei īpaši negatavojāmies."

Bija paredzēts, ka šajā mačā lielākā daļa futbolistu aizvadīs pa 45 minūtēm, tomēr korekcijas ieviesa Daniila Ulimbaševa un Dmitrija Hmiza savainojumi. Šī iemesla dēļ pie nedaudz lielāka spēles laika tika jau pirmo puslaiku aizvadījušais Andress Eskobars, vēlāk viņu nomainījušais Viktors Ziemelis, kā arī Raivis Jurkovskis, stāsta M. Zuntners.

Runājot par aizvadīto maču, viņš saka, ka treneri nebija gaidījuši tik kvalitatīvu maču fiziskās kondīcijas ziņā: "Mūsu spēlētāji pusotru – divus mēnešus atpūtās, bet Turcijā jau nedēļu esam trenējušies. Salīdzinot ar mums, "Dinamo" spēlētāji jau ir sasnieguši sportisko formu, bet es biju domājis, ka starp abām komandām būs liela atšķirība kondīcijas ziņā."

Pirmajā puslaikā spēli tomēr kontrolēja Bukarestes klubs, bet "Liepāja" atbildējusi ar pretuzbrukumiem un epizodiski pārņēma bumbas kontroli. "Dinamo" savu pārsvaru apliecināja ar diviem gūtiem vārtiem. Uzbrucējs Daniels Popa pirmo no saviem trim goliem iesita, realizējot 11 metru soda sitienu par Ofosu Apijas pārkāpumu. Otrais precīzais sitiens rumānim padevās ar raidījumu aptuveni no 16 metriem pēc stūra sitiena. Mūsējie atbildēja ar 18 gadus vecā uzbrūkošā pussarga Viktora Ziemeļa rezultatīvo sitienu. Fiziski labi attīstītais jaunietis izspēlēja sieniņu ar partneri, ierāvās uzbrukuma centra zonā, saņēma bumbu un ar rikošeta palīdzību no soda laukuma robežas atklāja "Liepājas" golu rēķinu šajā gadā.

Otrajā puslaikā mūsējie gandrīz pilnībā nomainīja savu sastāvu, bet Bukarestes kluba mājaslapa informē, ka "Dinamo" veikusi sešas spēlētāju maiņas. Lielāks svaigu futbolistu skaits laukumā mūsējiem esot palīdzējis pārņemt bumbas kontroli, nedaudz iespiest "Dinamo" aizsardzībā un izveidot vairākas vārtu gūšanas iespējas.

"Liepājas" labā otrajā puslaikā vārtus guva Jānis Ikaunieks, kurš apzaga centra aizsargu un raidīja bumbu vārtos. Zuntners stāsta, ka mūsējiem bijušas vēl vairākas iespējas izcelties ar rezultatīviem sitieniem: "Eskobars apspēlēja divus pretiniekus un no malas ierāvās soda laukumā. Vēl Vatsadze meistarīgi novāca pretspēlētāju, bet sita garām vārtiem. Otrajā puslaikā bijām spēcīgāki, dominējām, izveidojām vārtu gūšanas momentus, ko nerealizējām, bet paši ielaidām golu pēc rikošeta. Otrajā puslaikā izskatījāmies interesantāk par "Dinamo", mazliet viņus nosēdinājām fiziski. Pretiniekiem bija pagrūti spēlēt pret mūsu svaigāko sastāvu."

Ceturtdien, 24. janvārī, "Liepāja" pārbaudes spēlē tiksies ar Luhanskas komandu "Zorya" (4. vieta Ukrainas premjerlīgā), bet svētdien mūsējie atgriezīsies mājās.