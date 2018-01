Pirmo apli pabeidza ar līderu pārspēšanu

Atslēgvārdi futbols | telpu futbols

Telpu futbola klubs "Liepāja" Latvijas čempionāta pirmās līgas pirmo apli savā laukumā pabeidza ar uzvaru 6:4 pār Rietumu konferences līdervienību "Tukums 2000/TSS". Tikmēr "Nīca/OtankiMill.eu" sestdien savā laukumā ar 1:5 zaudēja komandai "Talsi/FK Laidze".

"Liepājas" galvenais treneris Egils Trušēlis skaidro, ka tukumnieki būtiski neatšķiras no citām komandām, un spēles organizācijas ziņā Rietumu konferencē visvairāk ir izceļama telpu futbolā ļoti pieredzējusī Kuldīgas vienība "Nikers". Tukumnieki spēlē vienkāršāk, taču šim kolektīvam ir fiziski spēcīgi, liela auguma izpildītāji, kas piedalās arī Latvijas futbola čempionāta pirmajā līgā.

Turklāt viesiem bija krietni garāks rezervistu soliņš nekā mājiniekiem, kuru divi līderi – Emīls Knapšis un Jānis Krautmanis šoziem ir pievienojušies virslīgas kluba "Liepāja/Mogo" treniņiem.

"Sapratām, ka mums būs jāspēlē no aizsardzības. Mēģinājām spēlēm zonas aizsardzībā pozicionāli, ķert viņus uz pretuzbrukumiem un izmantot standartsituācijas, kas mums sanāca," saka Egils. Pirmajā puslaikā viesiem bija vairāk sitienu pa vārtiem, tomēr lielākā daļa raidījumu nelidoja vārtu rāmī. Pirmās 20 minūtes "Liepāja" uzvarēja ar 2:1, bet otrā puslaika pirmajā minūtē panāca divu vārtu pārsvaru, uz ko viesi ātri atbildēja ar minimāla deficīta atjaunošanu. Otrajā puslaikā viesi ļoti spēcīgi spieda, un laukuma saimnieki nosēdās fiziski, tomēr pēdējās desmit minūtēs uz mājinieku gūtajiem vārtiem un divu vārtu pārsvara iegūšanu tukumnieki ātri atbildēja ar saviem precīziem sitieniem un minimālā deficīta atjaunošanu. Spriedze beidzās pamatlaika pēdējā minūtē, kad Tīls panāca rezultātu 6:4. Liepājnieku labā pa 2 vārtiem guva Nauris Dobelis un Ralfs Džeriņš, bet pa vieniem Emīls Jēkabsons un Filips Tīls.

"Paveicās, ka viņi ātri nopelnīja sarkano kartīti, ko mēs pārvērtām vārtu guvumā. Otrajā puslaikā viņi ātri nopelnīja trīs sodus, bet puslaika vidū viņiem jau bija pieci sodi, kas nozīmēja, ka katrs nākamais pārkāpums pārvēršas 10 metru soda sitienā. Zinājām, ka, spēlējot individuāli uzbrukumā, mums radīsies iespējas sist 10 metru soda sitienu, un tā arī notika. Ralfs Džeriņš panāca divu vārtu pārsvaru un iespēju sajusties komfortablāk," stāsta Egils.

Analizējot "Liepājas" sniegumu pirmajā aplī, kā arī runājot par komandas mērķiem otrajā riņķī, viņš saka: "Pirms sezonas bija grūti kaut ko prognozēt, jo turnīrs ir jauns, komandas lielākoties ir jaunas, arī mūsu komanda ir jauna, un nezinājām, ko no sevis gaidīt. Visa apļa laikā esam progresējuši komunikācijas ziņā un telpu futbola spēles izpratnes ziņā. Pirmajā spēlē pēdējās sekundēs ar 10 metru sitienu izrāvām neizšķirtu pret Nīcas komandu, bet pēdējās divas spēles parādīja, ka mēs jau rādām cita līmeņa sniegumu. Man kā trenerim gribētos, lai pirmo spēli mēs uzvarētu un šobrīd būtu turnīra līderi, bet turnīrs pierāda, ka tas būs interesants un cīņa ritēs līdz pēdējai kārtai. Izšķirošs moments būs februāra otrajā pusē un martā, kad komandas sāk gatavoties lielajam futbolam un pamainās sastāvs. Domāju, ka Tukuma komandas sniegumu tas viennozīmīgi ietekmēs."

Ņemot vērā to, ka arī "Liepājas" kodolu veido lielā futbola komandas "Grobiņas SC" futbolisti, šis jautājums februārī vai martā varētu kļūt aktuāls arī liepājniekiem, kuru viens no plusiem ir tieši futbolistu spēlēšana kopā Grobiņas vienībā. Tas palīdz komunikācijai laukumā, kā arī atmosfērai treniņos un spēlēs. Liepājnieki daudzām komandām ir priekšā tehniskā izpildījuma un individuālo prasmju ziņā, bet sākotnēji pietrūcis psiholoģiskās gatavības un vēlmes cīnīties. Tomēr pēdējos mačos šis aspekts jau kļūstot par vienu no "Liepājas" trumpjiem.

Raugoties uz otro apli, jāatgriežas pie jautājuma par E. Knapša un J. Krautmaņa aiziešanu: "Par to pārdzīvojām tikai īsu brīdi, jo viņi bija mūsu līderi un bombardieri. Emīls ir ļoti īpašs spēlētājs telpu futbolā, bet tas ir pagodinājums un kompliments gan viņiem, gan mums, ka viņus uzaicina uz virslīgas komandu. Otrajā aplī mūsu mērķis nepārprotami ir iekļūt pirmajā divniekā, lai mēs kvalificētos finālturnīram. Tur redzam, ka pretī var nākt spēcīga Daugavpils komanda, kas var būt labs izaicinājums. Pirmais mērķis ir ceturtdaļfināls, bet nākamais mērķis – nopelnīt vietu virslīgā nākamajam gadam."

Svētdien, 21. janvārī, pulksten 17 "Liepāja" ar spēli pret nīceniekiem sāks turnīra otro posmu, bet "UPTK" tajā pašā dienā pulksten 19.30 tiksies ar "Tukumu 2000/TSS".