Pret Gruziju, Kazahstānu un Andoru

Vakar notikušajā UEFA Nāciju līgas izlozē D divīzijas 1. grupā par Latvijas izlases pretiniecēm kļuva Gruzijas, Kazahstānas un Andoras valstsvienības.

Nāciju līga ir UEFA iniciēts jauns turnīrs, kura viens no uzdevumiem ir nodrošināt nacionālās izlases ar spēlēm līdzšinējos pārbaudes maču datumos. UEFA tālaika ģenerālsekretārs Džani Infantino 2014. gadā uzsvēra, ka viens no ieguvumiem būs palīdzēšana mazāk krāšņām izlasēm tikt pie spēlēm.

UEFA 55 dalībvalstis atbilstoši to rangam ir sadalītas četrās divīzijās jeb līgās. Spēcīgākās divīzijas vadošās komandas cīnīsies par turnīra uzvarētāju titulu, bet citām izlasēm būs iespēja cīnīties par iekļūšanu augstākā līgā. Tāpat Nāciju līga ir saistīta ar Eiropas čempionāta kvalifikāciju un nākotnē varētu kļūt par daļu no Pasaules kausa izcīņas kvalifikāciju. Nāciju līgas apakšgrupu spēles norisināsies no 2018. gada septembra līdz novembrim.

Nāciju līga jau ir paguvusi saņemt kritiku par to, ka ceļš uz Eiropas čempionātu tiek atvieglots tā saucamajām mazajām izlasēm, tai skaitā Latvijai, jo katras divīzijas, arī pašas vājākās, uzvarētāja iegūs tiesības piedalīties 2020. gada Eiropas čempionātā.