"Riga" pēdējās sekundēs uzvar "Liepāju"

Atslēgvārdi liepāja/mogo | futbols

Virslīgas kausa spēlē par septīto vietu "Valmiera Glass/ViA" un pārsvarā ar dublieriem spēlējošā FK "Ventspils" spēles pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1, bet pēcspēles sitienu sērija uzvaru atnesa ventspilniekiem. Savukārt pēc tam piekto vietu izrāva "Riga", kas ar 2:1 pārspēja "Liepāju"/"Mogo".

Kamēr liepājnieki laukumā sūtīja kaujas sastāvu (spēli sāka arī Mārtiņš Ķigurs, kurš pirms divām dienām Moldovā gāja uz maiņu U21 izlases rindās), "Riga" pamatsastāvs bija itin eksperimentāls, taču arī nebūt ne vājš – ar Ēriku Punculu, Darko Lemajiču un virkni citu leģionāru ierindā. Spēli aktīvāk sāka rīdzinieki, bet drīzumā iniciatīvu pārņēma "Liepāja"/"Mogo". Labākā izdevība puslaikā bija Igoram Kozlovam, kurš atlēkušo bumbu spēcīgi sita virsū Nilam Puriņam.

Toties otrā puslaika otrajā minūtē pretuzbrukumā vadībā nonāca "Riga" – meistarīgi no soda laukuma iekšienes sita Lemajičs, netverami trāpot zem vārtu pārliktņa (1:0). Drīz pēc tam lielisku iespēju neizmantoja Artūrs Karašausku, bet liepājnieku spiedienu 80. minūtē beidzot vārtu guvumā pārvērta uz maiņu iznākušais centra aizsargs Antons Jemeļins, iesitot no dažiem metriem (1:1). Kad jau šķita, ka neizbēgamas būs pendeles, kompensācijas laika pēdējās sekundēs savā vārtu priekšā rupji kļūdījās vārtsargs un aizsargi, ļaujot vienam no pārbaudāmajiem spēlētājiem iesist pilnīgi netraucēti (1:2).